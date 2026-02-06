La promesa de Jorge Rodríguez que llena de ilusión a familiares de presos políticos en Venezuela

El presidente del Parlamento venezolano se reunió este viernes, 6 de febrero, con familiares de presos políticos en uno de los sitios de reclusión más conocidos de Caracas, la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde aguardaba una multitud de familiares para hablar con él cara a cara.

El hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue enfático durante el debate sobre la Ley de Amnistía, que está a un paso de aprobarse: “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón”.

Por ello, al frente del centro de detención, Rodríguez prometió a las familias que entre el martes 10 y el viernes 13 de febrero, las familias volverían a ver a sus seres queridos privados de la libertad: “El martes que viene o a más tardar el viernes están todos sueltos”. Palabras que fueron inmediatamente aplaudidas por quienes lo escuchaban.

Jorge Rodríguez en encuentro con familiares de presos políticos Foto: Captura de X @ReporteYa

Rodríguez también le manifestó a los presentes en la cárcel que “ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva; al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos (...) Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido”.

Mientras múltiples familiares le clamaron por mayor brevedad en el proceso, algunos, entre lágrimas, por los problemas de salud que padecen sus familiares. Rodríguez, frente a esto, se tomó el tiempo de hablarles de forma directa y prometerles la atención durante el poco tiempo que les queda en prisión.

Adicionalmente, el presidente del Parlamento venezolano manifestó: “El perdón no genera ningún tipo de reserva. En estos tiempos tan complejos que vivimos, debemos ser justos, pedir perdón y perdonar también”.

Los presentes sostienen que el presidente de la Asamblea Nacional mantuvo un tono cercano con quienes esperaban noticias de sus seres queridos. Los familiares expresaron sus dudas sobre las condiciones y los tiempos exactos de los traslados o libertades.

El diputado Arreaza también participó en el intercambio de información para calmar las tensiones habituales en las cercanías de Zona 7 de Boleíta. Muchos ciudadanos esperan que este anuncio signifique un paso definitivo hacia la pacificación institucional del país.

La movilización de funcionarios hacia los centros de detención sienta un precedente sobre los cambios que se están presentando en el sistema judicial vigente. Se espera que en las próximas horas las instituciones publiquen los listados oficiales de los beneficiados por la ley.

El encuentro ocurre un día después de la aprobación en primera instancia en el Parlamento de la tan esperada Ley de Amnistía y a casi un mes del anuncio de excarcelaciones por parte de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que ha trabajado bajo constante presión del Gobierno de Estados Unidos, tras la captura del dictador Nicolás Maduro.