De la filantropía a la sostenibilidad: cuando el propósito se convierte en estrategia

Durante décadas, la relación entre las empresas y las comunidades estuvo mediada por un modelo simple: recursos a cambio de reputación. Una donación, una obra, un evento. El ciclo se repetía cada año con la misma lógica: visibilidad inmediata, impacto difuso, continuidad incierta. Era un modelo que respondía a las expectativas de su época. Era, simplemente, el paradigma disponible.

Ese paradigma está siendo reemplazado. Y entender “por qué” es clave para cualquier organización que quiera operar con relevancia en la próxima década.

El ascenso de los criterios ESG —ambiental, social y de gobernanza— no fue un movimiento ideológico. Fue una respuesta del mercado a una realidad que los balances financieros tradicionales no podían capturar: que las empresas que ignoran su entorno social y ambiental acumulan riesgos que tarde o temprano se materializan en pérdidas, conflictos o pérdida de licencia social para operar. Los grandes fondos de inversión lo entendieron primero. Luego llegaron los reguladores. Hoy, la presión viene también de los consumidores, los empleados y las comunidades mismas.

Lo que cambió no fue solo la exigencia externa. Cambió la comprensión de lo que significa crear valor.

La sostenibilidad, en su acepción más rigurosa, no es filantropía con mejor narrativa. Es una forma de concebir el negocio desde su relación con los sistemas en los que opera: los ecosistemas naturales, los territorios, las personas. Una empresa sostenible no es la que hace más donaciones; es la que diseña sus operaciones de manera que generen valor más allá de sus accionistas, que distribuya ese valor de forma equitativa y que pueda demostrar, con evidencia, que su presencia en un territorio lo deja mejor de lo que lo encontró.

Esa distinción importa porque define cómo se estructura una alianza entre el sector privado y las organizaciones sociales.

Cuando la lógica es filantrópica, la relación es vertical: quien tiene recursos decide, quien los recibe ejecuta. Los indicadores de éxito suelen ser de proceso —cuántas personas atendidas, cuántos metros construidos, cuántos eventos realizados— y raramente de transformación. Cuando la lógica es de sostenibilidad, la relación cambia de naturaleza: se vuelve horizontal, basada en objetivos compartidos, con métricas de impacto definidas desde el diseño y mecanismos de gobernanza que garantizan transparencia a todas las partes.

Esta distinción no es semántica. Tiene consecuencias directas en la calidad del impacto generado y en la credibilidad con la que una empresa puede comunicar sus compromisos ESG ante sus grupos de interés.

En Colombia, este debate llega en un momento particular. El país enfrenta brechas estructurales profundas en territorios donde el Estado tiene presencia limitada y donde las comunidades llevan generaciones esperando transformaciones que no llegan. En ese contexto, las alianzas entre el sector privado y organizaciones sociales con capacidad de ejecución territorial no son un complemento menor de la política pública: son, en muchos casos, uno de sus canales más eficaces de llegada al territorio.

Pero para que esa articulación sea legítima y duradera, debe cumplir estándares que la filantropía tradicional raramente exigía: participación comunitaria real en el diseño, apropiación local de los activos generados, articulación con los planes de desarrollo territorial y rendición de cuentas pública y verificable. Sin esos elementos, cualquier intervención, por bien intencionada que sea, corre el riesgo de generar dependencias en lugar de capacidades propias.

Desde la Fundación Red Conciencia Social hemos aprendido que la sostenibilidad no es un valor que se declara: es una disciplina que se practica en cada decisión de diseño. Significa preguntar, antes de ejecutar, si la comunidad podrá mantener lo que se construye. Significa definir indicadores de transformación, no sólo de actividad. Significa construir con los gobiernos locales, no alrededor de ellos. Y significa reconocer que el impacto real no se mide en la inauguración, sino cinco años después.

Ese enfoque es el que hace posible una conversación genuina con el sector privado. No como benefactor y beneficiario, sino como aliados que comparten un diagnóstico y co-diseñan una respuesta. Las empresas que entienden sus compromisos ESG como una oportunidad de generar valor territorial, y no solo como un requisito de cumplimiento, encuentran en ese tipo de alianzas algo que ningún reporte puede fabricar: evidencia real de que su presencia en Colombia tiene un efecto positivo y duradero.

El tránsito de la filantropía a la sostenibilidad no es un camino lineal ni sencillo. Exige cambiar métricas, rediseñar procesos y, sobre todo, aceptar que el impacto social genuino requiere tiempo, contexto y una relación de confianza con los territorios que no se construye de un ejercicio fiscal a otro.

Pero quienes hacen ese tránsito descubren algo valioso: que es posible hacer bien y hacerlo bien al mismo tiempo. Que el desarrollo social y la sostenibilidad empresarial no son tensiones que hay que administrar, sino fuerzas que, bien articuladas, se potencian mutuamente.

Por María Claudia López Lasprilla, directora de la Fundación Red Conciencia Social