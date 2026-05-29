Sostenibilidad: ¿qué tan comprometidos están los gobiernos y las empresas?

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo una serie de medidas que llevaron a Estados Unidos a retirarse de decenas de organizaciones relacionadas con el cambio climático. Este giro abrió un escenario de incertidumbre internacional al plantear la posibilidad de que no se tratara de una decisión aislada, sino del inicio de una tendencia con efectos en cadena a nivel global, en medio de un contexto en el que los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes.

Solo basta un repaso rápido por nuestra región: un reciente informe de Naciones Unidas resaltó que Sudamérica registró la pérdida de 40 millones de hectáreas de bosques, la mayor del planeta en la última década, y advierte que pese a años de compromisos internacionales, el mundo sigue lejos de la meta de detener y revertir la deforestación para 2030.

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En Colombia, el IDEAM advirtió sobre el aumento de las temperaturas y la llegada de un fenómeno de El Niño mucho más intenso que en años anteriores. La entidad señaló que estas condiciones podrían intensificar la sequía y reducir las lluvias en varias regiones, lo que genera riesgos para el abastecimiento de agua, la agricultura y una gran presión sobre el sistema eléctrico que depende del nivel de los embalses. Se trata de solo un par de casos reales que se replican a nivel global y que ratifican la necesidad de una acción conjunta entre países, organizaciones y sectores de la sociedad.

Y a esa necesidad hay que sumarle un componente que puede replantear muchas cosas, particularmente en las operaciones de las organizaciones: la aparición de la inteligencia artificial. Sergio Rengifo, director ejecutivo de Cecodes, nodo colombiano de la Red Global del World Business Council for Sustainable Development, explica que con estos desarrollos hay grandes oportunidades, pero también riesgos.

Jóvenes por el planeta, la apuesta académica de la Jorge Tadeo Lozano Con programas que van desde la conservación del agua hasta la contaminación del plancton marino, la universidad es líder en iniciativas de alto impacto que llevan a otro nivel la formación académica de sus estudiantes. Ir al artículo Drummond acelera hacia una operación más sostenible y baja en carbono Con metas claras de descarbonización, proyectos de energías renovables y programas para darle una nueva vida a los desechos, la compañía avanza en su meta de ser más sostenible. Ir al artículo

“La IA puede convertirse en un superhéroe o en un supervillano. En algunos casos se ha convertido en un aliado estratégico para las organizaciones que buscan avanzar hacia modelos más sostenibles, ya que permite optimizar el uso de recursos, reducir desperdicios y mejorar la eficiencia en procesos productivos mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, también existen riesgos asociados, como el alto consumo energético, las brechas tecnológicas entre empresas grandes y pequeñas, y los retos en materia de gobernanza y ética. En este sentido, la IA no es intrínsecamente sostenible o riesgosa por sí misma, sino que su impacto dependerá de cómo las organizaciones la implementen y gestionen bajo criterios responsables”, destaca Rengifo.

Una cuestión de cultura

Más allá de las nuevas herramientas disponibles, la visión y el compromiso de las organizaciones serán definitivos. “No basta con incorporar herramientas digitales; es necesario fomentar una mentalidad orientada al largo plazo, basada en datos, en la colaboración interdisciplinaria y en principios éticos. Este cambio cultural implica desarrollar nuevas capacidades en el talento humano y superar resistencias internas, promoviendo una visión en la que la innovación y la sostenibilidad sean parte del ADN organizacional”, agrega el director ejecutivo de Cecodes.

La papa que apoya a 7.400 personas: así opera la cadena agrícola de PepsiCo en Colombia Con cerca de 90.000 toneladas de papa compradas anualmente, la operación beneficia a productores, trabajadores y familias rurales de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño. Ir al artículo ¿Cómo cerrar brechas sociales y económicas en Colombia? Esta estrategia de Colsubsidio está cambiando la manera de hacer negocios La organización lidera diferentes iniciativas que han ayudado a las empresas a abordar la sostenibilidad y los negocios desde una visión diferente. Ir al artículo

Es una visión que comparte Victor Hugo Malagón, director ejecutivo de Pacto Global Colombia, quien explica que hoy las organizaciones enfrentan particularmente dos tipos de desafíos. Los primeros de carácter técnico, como procedimientos, herramientas, acceso a información global de las mejores prácticas, y dentro de los que entraría la aplicación de tecnologías como la IA para mejorar el desempeño ambiental.

Sin embargo, advierte, “hay desafíos mucho más complejos solo posibles en el largo plazo: los culturales, que tiene que ver con cómo mejorar los comportamientos, visiones, hábitos o convicciones de las personas”.

Aquí es oportuno recalcar que hablar de sostenibilidad no se limita al impacto de las organizaciones en el medio ambiente, sino más bien a cómo se relacionan con el ser humano y su entorno. Por eso aquí cabe también su relación con los trabajadores y con las comunidades. Malagón destaca la importancia de reflexionar en cómo se está construyendo confianza entre las empresas y sus grupos de interés, pues esto tiene impacto directo en varios pilares de la sostenibilidad en su sentido más amplio.

“El reciente informe del Barómetro de Confianza de la firma Edelman nos muestra cómo construir confianza en un mundo que tiende a la insularidad y al individualismo es mucho más complejo. Nos sentimos más cómodos actuando, pensando y trabajando solos, evitando la colaboración y el diálogo. Necesitamos una sociedad mucho más dialogante y colaborativa que cree valor a través de la confianza y de las relaciones”, destaca Malagón.

Energía: de gasto a inversión rentable para las empresas GEENERA lidera la transformación energética de las empresas en Colombia a través de soluciones innovadoras que convirtieron el consumo de este servicio en una palanca financiera para fortalecer la competitividad y la resiliencia empresarial. Ir al artículo Más que frutos: cultivo de aguacate en Caldas captura más CO₂ del que emite todo un grupo empresarial Mientras produce aguacates Hass para mercados internacionales, un cultivo ubicado en las montañas de Caldas está generando un impacto adicional que va mucho más allá de la cosecha. Ir al artículo

Apuesta por la sostenibilidad

A pesar de los desafíos, muchas organizaciones parecen coincidir en una ruta de transformación organizacional mucho más amable con el ser humano y su entorno. “Las tendencias globales señaladas por el Foro Económico Mundial muestran que la sostenibilidad, junto con la transformación digital, está redefiniendo los modelos productivos, impulsando a las empresas a evolucionar hacia prácticas más resilientes y responsables. El caso colombiano refleja una transición en curso: las compañías más avanzadas ya están demostrando que es posible crecer de manera rentable mientras se genera valor ambiental y social”, resalta Rengifo.

Precisamente, la presencia de 22 empresas colombianas en el Sustainability Yearbook 2026, dos más que en el 2025, refleja el interés por consolidar esfuerzos en los que el trabajo conjunto y las nuevas estrategias de liderazgo hagan posible un rumbo más sostenible.

Colombina, presente en el top 10% de este prestigioso anuario, le ha apostado a entender la sostenibilidad como un pilar estratégico transversal a toda la organización y no como una responsabilidad aislada de un área específica.

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“Alcanzar metas de sostenibilidad implica transformar procesos, hábitos y formas de relacionarnos con proveedores, consumidores y comunidades, y eso requiere tiempo, inversión y un trabajo constante de alineación cultural. Más que lograr los objetivos trazados, la sostenibilidad es un proceso de mejora continua, en el que cada meta alcanzada abre nuevos retos y oportunidades para seguir evolucionando”, explica José Manuel Echeverri, vicepresidente de Gestión Humana y Líder de Sostenibilidad de Colombina.

Para Echeverri una de las estrategias que les ha permitido consolidar su estrategia pasa por el liderazgo consciente desde cada una de sus áreas. “Trabajamos de manera constante con nuestros líderes para que los colaboradores se conecten con nuestro propósito superior y comprendan que sus decisiones cotidianas tienen impacto en lo ambiental, social y económico”, explica.

Este es solo un ejemplo de cómo, en un contexto atravesado por la polarización, automatización e incertidumbre climática, la sostenibilidad no se concentra únicamente en indicadores o compromisos formales. Su evolución está cada vez más ligada a la capacidad de las organizaciones para adaptarse, construir confianza y sostener relaciones de largo plazo con sus grupos de interés.

Más que una agenda técnica, la sostenibilidad se consolida como un desafío profundamente humano, donde las sociedades deciden cooperar, innovar y responder colectivamente a un entorno cada vez más incierto.

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