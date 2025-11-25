“Damos la visibilidad al talento por medio de sus méritos y trayectoria para que se lo mostremos al mundo sin barreras o prejuicios”, explica Camila Vargas Botero, Managing director para Stanton Chase Colombia y socia de Aristos Consultores de Gerencia, una multinacional con presencia en el país cuyo fin es la búsqueda y posicionamiento de perfiles ejecutivos.

Además, Botero destaca que, de las posiciones que seleccionaron para sus clientes en el 2023, el 42 por ciento estuvo conformado por mujeres, mientras que en el 2024 la cifra subió a 46. Esto refleja, no solo una participación que llega a niveles muy cercanos de equidad y que evidencia una visión mucho más comprometida por parte de las compañías, sino el propósito claro de Stanton Chase y de Aristos por visibilizar perfiles que aporten al cierre de las brechas de género en las posiciones de liderazgo en las organizaciones.