Suscribirse
YouTube video player

Hacer visible el talento para impulsar el desarrollo del país

La edad, origen, género, raza o condición de un candidato para una posición laboral no debe determinar su contratación. Bajo este enfoque Camila Vargas Botero, Managing director para Stanton Chase Colombia, dirige la visión de una organización que tiene como propósito visibilizar y conectar al talento con las organizaciones.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025

“Damos la visibilidad al talento por medio de sus méritos y trayectoria para que se lo mostremos al mundo sin barreras o prejuicios”, explica Camila Vargas Botero, Managing director para Stanton Chase Colombia y socia de Aristos Consultores de Gerencia, una multinacional con presencia en el país cuyo fin es la búsqueda y posicionamiento de perfiles ejecutivos.

Además, Botero destaca que, de las posiciones que seleccionaron para sus clientes en el 2023, el 42 por ciento estuvo conformado por mujeres, mientras que en el 2024 la cifra subió a 46. Esto refleja, no solo una participación que llega a niveles muy cercanos de equidad y que evidencia una visión mucho más comprometida por parte de las compañías, sino el propósito claro de Stanton Chase y de Aristos por visibilizar perfiles que aporten al cierre de las brechas de género en las posiciones de liderazgo en las organizaciones.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

Videos relacionados

Carlos Blanco, presidente de Tigo Colombia
icon video play
Luisa Fernanda Jaramillo, CEO de Proyecta T
icon video play
“Hemos aprendido que todos merecen la oportunidad de crecer. No se trata de dónde vienes, sino de lo que estás dispuesto a construir con tus habilidades y tu historia”, señala la CEO.
icon video play
Más allá del servicio médico, el enfoque humano es la esencia de su modelo. Allí, la diversidad no solo se refleja en las familias que acompañan, sino también en el equipo que hace posible su labor.
icon video play
Maribel Córdoba Guerrero, gerente de la Lotería de Cundinamarca
icon video play
En Nirvana, la inclusión se entiende como un camino hacia la pertenencia, un valor que no se impone desde la gerencia, sino que se construye día a día a través del liderazgo consciente y de una cultura organizacional coherente.
icon video play
El compromiso de Positiva es tangible. Su portal web, por ejemplo, fue diseñado con accesibilidad total para personas con discapacidad visual y auditiva, e integra herramientas de contraste, ajustes de texto y control de lectura que garantizan una experiencia equitativa para todos los usuarios.
icon video play
Desde su experiencia, la vicepresidenta invita a replantear las métricas de la inclusión. “La verdadera pregunta que toda empresa debe hacerse, no es cuántas mujeres tienen en su equipo, sino cuántas voces femeninas está realmente escuchando.
icon video play
En Wearelean, la inclusión se traduce en participación. “La inclusión es parte de lo que hace que las personas se puedan involucrar en cada uno de los espacios que tienen las organizaciones y que puedan aportar desde sus diferentes puntos de vista a soluciones innovadoras”, resalta Leal.
icon video play
Santiago Palacio, cofundador y CEO de Makler Inmobiliarios
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.