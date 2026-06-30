Mosquera recibirá Polo & Classics 2026 con polo, salto ecuestre y automóviles clásicos

Aunque disciplinas como el fútbol, el ciclismo o el patinaje concentran buena parte de la atención en nuestro país, existen otras modalidades con una larga tradición a nivel internacional, pero que tienen una presencia de nicho en Colombia. Entre ellas se encuentran el polo y el salto ecuestre, dos deportes que comparten el protagonismo del caballo, pero que cuentan con reglas, objetivos y competencias completamente diferentes.

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Ambas disciplinas hacen parte de los deportes ecuestres y son reguladas por organismos internacionales. Mientras una enfrenta a dos equipos que buscan marcar goles a caballo, la otra pone a prueba la precisión y coordinación entre jinete y equino para superar una serie de obstáculos en el menor tiempo posible.

El polo es un deporte en el que dos equipos, conformados por cuatro jugadores cada uno, intentan introducir una pequeña pelota en la portería rival utilizando un taco o mazo de madera mientras montan a caballo. El partido se divide en períodos conocidos como ‘chukkers’, durante los cuales los jugadores alternan estrategias ofensivas y defensivas, combinando velocidad, precisión y control del caballo. La disciplina es practicada en distintos países y cuenta con competencias de tradición en naciones como Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

Polo, deporte que se practica con taco, bocha y caballo. Foto: Mustad Hoofcare - API

Por su parte, el salto ecuestre es una modalidad individual en la que jinete y caballo deben completar un recorrido con diferentes obstáculos distribuidos sobre una pista. El objetivo consiste en superar cada salto sin derribar las barras, evitar penalizaciones y registrar el menor tiempo posible. La coordinación entre el deportista y el caballo resulta determinante para completar el recorrido de manera exitosa.

El salto ecuestre forma parte del programa oficial de los Juegos Olímpicos y es una de las tres disciplinas reconocidas por la Federación Ecuestre Internacional, junto con la doma clásica y el concurso completo. En las competencias, los recorridos varían en complejidad y altura de los obstáculos, lo que exige un alto nivel de entrenamiento tanto del jinete como del caballo.

Mosquera recibirá los días 22 y 23 de agosto de 2026 a Polo & Classics 2026 en Los Pinos Polo Club. Un evento que reunirá encuentros de polo de alto rendimiento, competencias de salto ecuestre y una exhibición de automóviles clásicos en un mismo escenario. La programación también contempla espacios gastronómicos y actividades dirigidas a las familias.

Las actividades se desarrollarán durante dos jornadas y la boletería estará disponible a través de los canales digitales de Ticketmaster Colombia.