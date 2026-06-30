Rescatan a una niña de tres años que permanecía sola y encerrada bajo llave en una vivienda de Bogotá

Este lunes 29 de junio, una niña de tres años fue rescatada por las autoridades en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, tras ser encontrada sola y encerrada bajo llave dentro de una vivienda.

El caso, conocido gracias al llamado oportuno de la comunidad, activó los protocolos de protección a la infancia e inició el proceso de restablecimiento de los derechos de la menor.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el operativo se llevó a cabo durante la madrugada, cuando vecinos del sector alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá, que se encontraba realizando labores de patrullaje en el área.

Según el comunicado oficial, la emergencia se habría registrado luego de que habitantes del sector presuntamente aseguraran haber escuchado los gritos de auxilio de la menor, provenientes del interior de la vivienda.

Con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y de la Policía de Infancia y Adolescencia, los uniformados lograron ingresar al inmueble, donde encontraron a la niña sola, sin la compañía de un adulto responsable, y encerrada bajo llave. Tras confirmar la situación en la que se encontraba, la menor fue puesta bajo la protección de las autoridades competentes para garantizar su bienestar y salvaguardar sus derechos.

Posteriormente, las autoridades establecieron contacto con la madre de la menor, una ciudadana extranjera, quien manifestó que había dejado sola a su hija mientras asistía a una reunión social.

Este hecho dio lugar a la activación de la ruta de atención para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con el fin de evaluar las condiciones de protección de la menor y determinar las medidas que deben adoptarse frente al caso.

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Con el fin de garantizar y restablecer los derechos de la menor, las autoridades la trasladaron al Centro Especializado Revivir, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

La Secretaría Distrital de Seguridad señaló que este tipo de casos evidencia la importancia de mantener activos los canales de denuncia y la articulación entre las diferentes entidades encargadas de atender situaciones que involucren a menores de edad.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, y recordó que las denuncias relacionadas con estos casos pueden realizarse a través de la línea de emergencias 123 o de la línea 141 del ICBF.