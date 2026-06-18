“Queremos inspirar a los niños a creer en sus sueños y a entender que, con esfuerzo y disciplina, pueden hacerlos realidad”: Paula Rincón

El Mundial de Fútbol 2026 no solo movilizará a millones de aficionados alrededor del planeta. También se ha convertido en una de las plataformas de mercadeo más importantes para las marcas, que buscan aprovechar la pasión que despierta el torneo para fortalecer el vínculo con sus consumidores.

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La FIFA proyecta ingresos superiores a los US$13.000 millones durante el ciclo comercial que culmina con el Mundial de 2026, impulsados principalmente por patrocinios, licencias y derechos comerciales. A nivel global, compañías como Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai y McDonald’s han reforzado sus inversiones para capitalizar uno de los eventos deportivos con mayor audiencia del planeta. Solo en Estados Unidos, las cadenas de televisión que transmitirán el torneo han reportado niveles históricos de venta de pauta publicitaria, reflejando el interés de las marcas por participar en la conversación mundialista.

En Colombia, la tendencia también se está reflejando en sectores que tradicionalmente no estaban asociados al marketing deportivo. Una de ellas es Offcorss, la marca de moda infantil, que decidió convertir el fútbol en el eje de una estrategia diseñada para conectar emocionalmente con los niños y sus familias.

El jugador se prepara para lo que serán los encuentros amistosos entre Croacia y Francia Foto: Federación Colombiano de Fútbol

Paula Rincón, gerente de mercadeo de Offcorss, habló con SEMANA y aseguró que el Mundial representa un escenario natural para una marca cuyo propósito está enfocado en acompañar a los niños en sus sueños y experiencias.

“Es un momento país y mundo donde todo converge alrededor del marketing deportivo. Nosotros buscamos estar en esos momentos que conectan a los niños y a las familias, y el fútbol integra perfectamente ese propósito”, explicó.

La compañía aprovechó uno de los productos más tradicionales de su portafolio: la camiseta inspirada en Colombia. Aunque la prenda ha estado presente históricamente dentro de la oferta de la marca, este año decidieron fortalecer su presencia mediante una narrativa mucho más robusta.

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La iniciativa se articula con la campaña anual de Offcorss denominada Color Dreamers, una plataforma que busca inspirar a los niños a perseguir sus sueños mediante la disciplina, la creatividad y la perseverancia.

“Queríamos construir una historia alrededor del momento comercial que representa el fútbol. Más allá de vender una camiseta, buscamos ofrecer una experiencia y una inspiración para los niños”, señaló.

Para darle credibilidad y cercanía al mensaje, la marca eligió al futbolista colombiano Juan Fernando Quintero como embajador de la campaña.

Menor de edad - niño- infantil- ICBF Foto: IA

Según la ejecutiva, la elección responde a los valores que representa el jugador dentro y fuera de la cancha.

“Juan Fernando representa esa historia de alguien que soñó desde niño, trabajó por sus objetivos y logró convertirlos en realidad. Esa es precisamente la inspiración que queremos transmitir a nuestros consumidores”, afirmó.

El jugador aparece como figura central de la estrategia y su firma fue incorporada en la camiseta especial diseñada para la temporada mundialista.

La prenda, disponible para niños desde los tres meses hasta los 14 años, incluye además una versión unisex para padres, buscando reforzar la conexión familiar alrededor del fútbol.

Uno de los componentes más importantes de la estrategia es la experiencia de personalización.

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Los clientes pueden adquirir la camiseta y agregar el nombre y número de su preferencia en 26 tiendas físicas de Offcorss, así como a través del canal digital. La experiencia también fue extendida a algunas tiendas de Éxito y otros aliados comerciales.

“Queríamos aprovechar toda nuestra estrategia omnicanal para acercar la experiencia a las familias y hacer que cada camiseta fuera única”, explicó.

La personalización se ha convertido en una de las principales tendencias dentro del retail deportivo. Grandes marcas internacionales han impulsado esta práctica durante eventos como el Mundial o los Juegos Olímpicos para aumentar el valor emocional de los productos y generar una conexión más profunda con los consumidores.

Además de la camiseta oficial, la compañía amplió su portafolio con productos inspirados en el deporte.

Entre las novedades se encuentran guayos infantiles y prendas confeccionadas con telas especiales para acompañar las actividades físicas de los niños.

“Lanzamos productos que complementan la experiencia deportiva. Son prendas pensadas para el estilo de vida activo de los niños y para acompañarlos en la práctica del deporte”, indicó la ejecutiva.

Aunque la campaña mundialista concluirá a mitad de año, la compañía ya prepara los siguientes hitos de su calendario comercial.

La Selección Colombia protagoniza un vibrante duelo frente a Uzbekistán en busca de un resultado positivo en el Mundial 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Uno de ellos será Colombiamoda, donde Offcorss volverá a ser la única marca infantil con presencia en pasarela.

“Será un momento muy importante para seguir desarrollando nuestro concepto de Color Dreamers y mostrar toda la propuesta de moda que tenemos para los niños”, aseguró Rincón.

Posteriormente llegará la temporada de fin de año, uno de los períodos más importantes para la compañía en términos comerciales.

La empresa anticipa nuevas colecciones y experiencias para sus clientes, aunque por ahora mantiene en reserva los detalles de esas iniciativas.

“Más que vender una camiseta, queremos inspirar a los niños a creer en sus sueños y a entender que, con esfuerzo y disciplina, pueden hacerlos realidad”, concluyó Rincón.