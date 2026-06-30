Erling Haaland tocó pocas veces el balón frente a Costa de Marfil en la llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, uno de sus pocos toques sirvió para dar la victoria a los suyos y clasificarlos a octavos de final.

Erling Haaland celebrando su gol agónico frente a Costa de Marfil en dieciseisavos de final. Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

Fue un remate sumamente leve del goleador que hace parte del Manchester City, pero suficiente para dar el paso a los europeos a la siguiente ronda donde se medirán contra Brasil.

El cuadro africano no fue un rival sencillo de vencer para los europeos.

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