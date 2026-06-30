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Apretado Costa de Marfil vs. Noruega dejó otro clasificado a octavos del Mundial 2026: Haaland apareció

A lo largo de la mayor parte del partido no influyó el del Manchester City, pero apareció en el momento justo y ayudó a los suyos para el paso a la siguiente ronda.

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Redacción Deportes
30 de junio de 2026 a las 2:02 p. m.
Erling Haaland, de Noruega, autor del gol que clasificó a su país a octavos del Mundial 2026
Erling Haaland, de Noruega, autor del gol que clasificó a su país a octavos del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Erling Haaland tocó pocas veces el balón frente a Costa de Marfil en la llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, uno de sus pocos toques sirvió para dar la victoria a los suyos y clasificarlos a octavos de final.

Norway's Erling Haaland (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez)
Erling Haaland celebrando su gol agónico frente a Costa de Marfil en dieciseisavos de final. Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

Fue un remate sumamente leve del goleador que hace parte del Manchester City, pero suficiente para dar el paso a los europeos a la siguiente ronda donde se medirán contra Brasil.

El cuadro africano no fue un rival sencillo de vencer para los europeos.

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