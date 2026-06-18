En medio de las intervenciones forenses que se han realizado entre abril de 2025 y junio de 2026 en el Cementerio Central de Neiva, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) reportaron el hallazgo de 54 personas.

Búsqueda de víctimas de falsos positivos en el Cementerio Central del Huila. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

En nueve diligencias han participado comparecientes de la Fuerza Pública que ya han sido imputados por la JEP por casos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en dicho departamento.

Los integrantes de la Fuerza Pública ya reconocieron su responsabilidad en estos casos y están a la espera que se imponga la “sanción propia” por estos hechos registrados en el conflicto armado interno.

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Teniendo en cuenta la información entregada, y la corroboración en bases de datos, se recuperaron recientemente seis cuerpos que permanecían en osarios o sitios de disposición individual bajo el resguardo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

“Estas acciones responden a una solicitud de las víctimas acreditadas ante la JEP, quienes pidieron que los máximos responsables asumieran un papel activo en la búsqueda de personas desaparecidas y en la construcción de espacios de memoria”, señaló la JEP mediante un comunicado.

La JEP adelanta la búsqueda de víctimas de falsos positivos en el Cementerio Central del Huila. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Según se estableció, los cuerpos recuperados durante esta última jornada de intervención -que se realizó en los primeros días de junio- provenían del Monumento 14, una estructura de bóvedas conocida por organizaciones de víctimas y familiares buscadoras en Huila como ‘No me olvides’.

Durante varios años, las familias de las víctimas de desaparición forzada “clamaron por la intervención humanitaria de este lugar”, con la esperanza de recuperar los cuerpos no identificados que se encontrarían en ese lugar. Por esto, se emitieron una serie de medidas cautelares para resguardarlo y evitar cualquier tipo de alteración.

Así han sido las labores de búsqueda

Un grupo forense y los comparecientes de la Fuerza Pública han realizado una evaluación técnica de cuatro osarios comunes para determinar la viabilidad de futuros procedimientos forenses en espacios donde se encuentran mezclados restos óseos de distintas personas.

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Sin embargo, por la ausencia de información documental sobre estos osarios colectivos se tuvo que utilizar tecnología de georradar para determinar sus dimensiones y recopilar información técnica que permita establecer la viabilidad de futuras labores de exploración y recuperación de cuerpos.

En esta labor, indicó la JEP, los comparecientes apoyaron el registro documental de estas actividades y la consolidación de información.

Para las labores de búsqueda se contó con el apoyo de la la Alcaldía de Neiva.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregaron un nuevo balance de las inspecciones en el Cementerio Central del Huila. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Los comparecientes contribuirán a la construcción de una nueva estructura con bóvedas y osarios “que garantice condiciones dignas de inhumación. El diseño del nuevo Monumento 14 ha sido socializado con las víctimas con el objetivo de dar respuesta a sus expectativas en materia de memoria, dignificación y preservación de los cuerpos recuperados”.

Además de la intervención en Neiva, se han realizado acciones de tipo restaurativo al cementerio San Antonio de Padua de Pitalito (Huila) y al cementerio Jardines de Paz de Florencia (Caquetá).

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En total, las nueve jornadas realizadas entre abril de 2025 y junio de 2026 han permitido recuperar 77 cuerpos de personas no identificadas que podrían corresponder a víctimas del conflicto armado, 54 en Huila y 23 en Caquetá.

“En estas intervenciones han trabajado 26 de los 29 máximos responsables que reconocieron responsabilidad ante las víctimas, la justicia y el país”, concluyó el tribunal creado tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016.