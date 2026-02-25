Así es el ‘municipio verde de Colombia’; famoso por sus aguas termales y lleva su nombre en honor a un reconocido escritor

El Huila es un territorio donde la naturaleza, la arqueología y la tradición se unen para brindarles a los turistas una experiencia inolvidable. Allí se encuentra el Parque Arqueológico de San Agustín, famoso por sus enigmáticas estatuas precolombinas que revelan el legado de antiguas civilizaciones.

Además, los amantes de la naturaleza encuentran allí el imponente Desierto de la Tatacoa, que ofrece un escenario único de formaciones rojizas y cielos estrellados ideales para la observación astronómica, convirtiéndose en uno de los destinos naturales más lindos del país.

La riqueza hídrica del departamento también lo hace especial: el majestuoso Salto de Bordones, una de las cascadas más altas de Colombia, y el embalse de Betania son perfectos para el ecoturismo y los deportes acuáticos.

Este es uno de los municipios imperdibles para visitar en el Huila. Foto: Alcaldía Municipal de Rivera/API.

El Huila alberga 37 municipios y uno de los más turísticos e imperdibles es Rivera, que se ha consolidado como uno de los más visitados.

Es uno de los destinos ecoturísticos en el departamento, cuenta con una extensión de 435 kilómetros cuadrados y tiene una temperatura promedio de 25 grados centígrados, según información de la Alcaldía Municipal. Está ubicado a solo 20 kilómetros de Neiva, cualidades que lo han convertido en uno de los de mayor crecimiento y desarrollo en la región.

Encanta por su amplia oferta de aguas termales naturales. Allí los viajeros encuentran piscinas en las que el agua brota del fondo arenoso, con unas características medicinales especiales que las hacen llamativas no solo para vivir momentos de relajación, sino curativos. Entre las diversas posibilidades están las Termales de Rivera, Termales de San Francisco y Los Ángeles Termal, entre otros.

Sin embargo, en este destino las termales no son el único punto de interés. Allí, según la información oficial, los viajeros pueden visitar la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; el parque central, un lugar tranquilo para compartir con sus habitantes y conocer de sus costumbres y tradiciones; y también ir a la piscina de la Villa Olímpica.

Parque principal de Rivera, en el Huila. Foto: Alcaldía Municipal de Rivera/API.

Datos de interés

Rivera o ‘Municipio verde de Colombia’ nació en el sector de Aguas Calientes en 1888 con el nombre de San Mateo por iniciativa de Vicente Poveda, quien construyó las primeras casas con el apoyo de los vecinos y posteriormente fue adjuntado como corregimiento de Neiva, según información de la Alcaldía.

La Asamblea del Huila, en reconocimiento al buen desenvolvimiento del corregimiento, decidió elevarlo a la categoría de municipio, independizándolo de Neiva y dándole el nombre de Rivera, en honor del escritor José Eustasio Rivera. Además, este fue el primer municipio huilense que construyó su carretera para comunicarse con la capital.