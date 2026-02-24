Turismo

Así es la “capital del eterno retorno del Huila”, un pueblo que enamora con sus paisajes deslumbrantes

Descubra cuáles son los mejores atractivos de este municipio y por qué visitarlo.

24 de febrero de 2026, 2:47 p. m.
Así se ve Baraya en Navidad.
Así se ve Baraya en Navidad. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Baraya, Huila

Gracias a su combinación de paisajes entre desiertos, nevados y volcanes, el departamento del Huila es considerado un destino de escenarios incomparables. Estos sitios de interés se encuentran al explorar sus diferentes municipios, lugares que se destacan por su belleza natural y riqueza histórica.

Uno de esos sitios de interés para explorar es el municipio de Baraya, un hermoso municipio donde los paisajes deslumbrantes invitan a soñar despierto y cada amanecer es digno de admirar entre imponentes montañas, neblina y verdes infinitos.

En este encantador pueblo, el café es símbolo de orgullo y motor de desarrollo económico, pues no solo se cultiva, sino que se vive: su aroma envuelve las calles y ofrece al visitante una experiencia sensorial inolvidable.

Según destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web, sus artesanías, elaboradas con dedicación y talento, son el reflejo auténtico de una cultura viva, llena de historia y tradición. Cada pieza cuenta un relato local y se convierte en el recuerdo perfecto para llevarse a casa tras su visita.

Otro tesoro único del municipio de Baraya es su gente, conocida por su espíritu cálido y acogedor. Los pobladores de este territorio se distinguen por estar siempre dispuestos a recibir a cada visitante con una sonrisa y un profundo sentido de pertenencia.

Baraya, Huila
Laguna de las Nubes Foto: Crédito - Alcaldía Municipal de Baraya - Huila

Atractivos imperdibles de Baraya

Entre los atractivos más populares de este pueblo huilense se destacan dos cuevas: la Cueva de los Guácharos, cuyo acceso se realiza por la vía que conduce a la vereda de Patía, y la Cueva o Boquerón de las Lajas, situada a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 8 kilómetros del casco urbano.

De sus joyas naturales, sobresale la Laguna de las Nubes, localizada en la vereda Soto. Este encantador espejo de agua, rodeado de plantas acuáticas y paisajes de exuberante belleza, ofrece un escenario perfecto para la contemplación y el contacto pleno con la naturaleza.

A su atractivo se suman las fuentes termales azufradas, así como los imponentes saltos del Guarocó y del Tequendama, que sorprenden con la fuerza y el sonido vibrante de sus caídas de agua.

Baraya - Huila
Baraya - Huila en Navidad Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Baraya - Huila
También están las moyas del Boquerón, un rincón lleno de misterio y encanto que completa una oferta natural diversa y fascinante para los amantes de la aventura y el ecoturismo.

La tradición oral del municipio cuenta que la laguna es tan profunda que no tiene fondo visible y que, según las creencias populares, si algún día llegara a desbordarse, podría inundar la población barayuna.

