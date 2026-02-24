Visitar el Tolima es adentrarse en uno de los territorios más diversos de Colombia. Es un departamento con una amplia oferta de maravillas naturales como el imponente Nevado del Tolima, ideal para los amantes del montañismo y el ecoturismo, pero también de lugares históricos y patrimoniales como Honda, famoso por su arquitectura colonial.

A esto se suma que este destino cautiva por su riqueza gastronómica y paisajes variados que incluyen montañas, ríos y extensos valles agrícolas. Se dice que, entre música, tradición y naturaleza, el Tolima ofrece experiencias auténticas que combinan aventura, cultura e historia en un solo lugar.

Cinco pueblos del Tolima de clima cálido para visitar durante unas vacaciones cortas

Cuenta con 47 municipios y uno de ellos se llamó Santo Domingo en el pasado. Se trata de Casabianca, un destino que vale la pena conocer a dos horas y media de Ibagué, capital del departamento.

Casabianca es un colorido municipio en el Tolima. Foto: Gobernación del Tolima/API.

Oferta natural

Es un destino con una amplia oferta natural, con cascadas, ríos y lindos paisajes que resultan muy llamativos para los viajeros. Uno de esos encantos es la cascada Hoyo Caliente, que se encuentra ubicada al suroriente de la cabecera municipal. Información de la Gobernación del departamento indica que es una fuente de agua natural con una altura de 200 metros aproximadamente y se caracteriza porque tiene un paisaje de bosque primario y secundario donde se puede disfrutar de agradables ambientes.

Este es un lugar perfecto para los amantes de la aventura, pues allí se puede practicar deportes extremos como canyoning y tirolesa. Igualmente, presenta gran riqueza de flora y fauna para quienes disfrutan del avistamiento de especies.

En este destino también se encuentran las Termales de Agua Caliente, un lugar que les ofrece a los viajeros aguas azufradas y de agradable temperatura que brotan de lo profundo de la tierra y hacen de este sitio un lugar perfecto para quienes buscan momentos de relajación y de contacto con la naturaleza.

El plan se complementa con un lindo paisaje que puede apreciarse en el recorrido hacia el lugar, el cual brinda diferentes tonalidades de verdes.

Este destino tolimense es ideal para el senderismo y el ecoturismo. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Otro de los encantos para visitar es un lugar conocido como Carros de piedra, una gran pared de columnas basálticas de forma hexagonal, superpuestas una encima de la otra, de forma horizontal. Según la Gobernación, este es un atractivo natural que solo se encuentra en tres lugares del mundo: China, Cañón del Colorado y Casabianca.

En el pueblo

En el casco urbano está la iglesia Santo Domingo de Guzmán, una construcción que exhibe un diseño arquitectónico majestuoso, que resulta de gran interés para quienes llegan hasta este municipio. De igual forma, se puede visitar la Casa Social de la Mujer, un espacio físico y simbólico para las mujeres de esta población tolimense.