Suscribirse

Nación

Procurador convocó a comandantes de Fuerzas Militares y de Policía por avances del “Plan Democracia”

En esa reunión los oficiales deberán explicar las acciones que se adelantan para garantizar el orden público en todo el territorio nacional.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 4:27 p. m.
No
El procurador Gregorio Eljach durante conmemoración a Miguel Uribe Turbay. | Foto: No

Un fuerte llamado de atención hizo el procurador General, Gregorio Eljach, por la situación de orden público que se presenta en varios departamentos.

Por esto, citó para el próximo 26 de agosto a los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía para que expliquen las acciones que se están adelantando en el llamado “Plan Democracia”.

“No podemos arriesgar a ningún servidor público a que vaya a una zona donde no se garantiza tranquilidad y paz”, señaló el Procurador General.

Igualmente, a dicha reunión que se realizará en la sede de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá, fueron convocados el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo; y el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Contexto: Iván Cepeda envió derecho de petición a la canciller para que solicite a EE. UU. información sobre “investigaciones en su contra”

En este sentido manifestó que es urgente saber qué acciones se están tomando para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones que están pendientes para este año y los comicios que se celebrarán en el primer semestre del 2026.

“Queremos que nos pongan al día y nos informen cómo es que eso se va a hacer. Qué instrumentos tienen y si es el caso qué apoyo necesitan”, explicó.

La medida que tomó la Registraduría para las Elecciones de Consejos de Juventud.
La medida que tomó la Registraduría para las Elecciones de Consejos de Juventud. | Foto: Guillermo Torres

El jefe del Ministerio Público detalló que teniendo en cuenta el contexto actual se hace necesario velar por la protección y seguridad de estas elecciones.

“Tenemos votaciones para consultas, atípicas, Congreso y Presidencial”, manifestó Eljach Pacheco. Por el contexto histórico y la complejidad del ambiente indicó que por primera vez en 197 años se cuenta con una procuradora delegada para asuntos electorales.

“Tiene la responsabilidad de velar por la coordinación y la implementación del cumplimiento de la norma y de la disciplina de quienes no la cumplen. Esta delegada es permanente para todo lo que tenga que ver con todo tipo de elecciones, desde concejales, ediles, hasta el Presidente de la República”, precisó.

Contexto: Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia

Por el cronograma electoral que se viene el Procurador General anunció una nueva delegada para que realice el acompañamiento en la contratación de los candidatos, revisión de los gastos públicos y un apoyo para los candidatos.

“En cualquier tiempo, en cualquier territorio, incluyendo elecciones de funcionarios que no son de elección popular pero si de corporaciones como los contralores departamentales, los directivos de las CAR, etc. Vamos a reforzar el proceso de la Registraduría con una procuradora delegada para hacer acompañamiento permanente de lo que ya empezó a realizar la Registraduría”, explicó.

Contexto: Investigación disciplinaria contra Alfredo Saade por el lío de los pasaportes sigue su curso. Este fue el anuncio del procurador general

Para el Procurador General, no se puede permitir que las acciones de los grupos armados ilegales afecten el proceso electoral.

Igualmente, se buscará aumentar la prevención de fallas disciplinarias de los candidatos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

2. Histórico: equipo de octavos de Libertadores cierra el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol sudamericano

3. Astrología china: estos son los tres signos que podrían ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

4. ICE se prepara en 2025 para la mayor expansión de cárceles de migrantes en la historia de EE. UU.

5. Pipe Tuluá: Arrancó estudio para que el poderoso capo sea extraditado a Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ProcuradorDemocraciaOrden públicoPlan Democracia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.