El presidente Gustavo Petro entró en una nueva disputa. En un trino, arremetió contra el registrador nacional Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach. Entre tantas cosas, alarmó que pretenderían censurarlo a través de un juez de la República.

“El registrador y procurador están muy bravos conmigo y buscan que un juez me censure”, dijo el primer mandatario en su cuenta de X.

La confrontación tendría relación con los cuestionamientos que ha hecho Petro sobre el proceso electoral, donde, a pocas horas de comenzar las votaciones el pasado 8 de marzo, advirtió de un supuesto fraude.

“Claro que hay miles de gritos de gente a la que en realidad compran porque no les pagan el voto o su trabajo como jurados al servicio de candidatos. Un sistema electoral que hace agua”, comentó el jefe de Estado.

Él describió que su crítica va en otro sentido: “Pero mi crítica va más allá del fraude de jurados ya cometido, y de los registradores que acceden al software y cambian mil votos por cien millones”.

Esta es su nueva teoría: “Voy al fraude grande, el del software listo para la elección presidencial. El procurador me ayudará a aclararlo. El triunfo del partido del presidente ya los aceleró”.

Gustavo Petro minimiza escándalo de corrupción de su Gobierno: “¡Qué barbaridad!”

“Quiere que me silencie un juez”

En el mismo trino, Gustavo Petro comentó que la Procuraduría General de la Nación quiere que lo silencie un juez y que, al mismo tiempo, desearía que se anule el contrato del Ejecutivo con la Casa de la Moneda de Portugal, del trámite de los pasaportes.

“No les causa alguna duda que, cuando ya se están entregando pasaportes y las máquinas para producirlos en Colombia, están en plena instalación en la imprenta nacional, se cause tamaño detrimento patrimonial, se anule el contrato y aparezcan los que ya hacían los pasaportes antes”, señaló el presidente.

Él cuestionó: “¿Quién se beneficia si se anula por unos magistrados el contrato de pasaporte con Portugal? Se beneficia la empresa Thomas Greg and Sons. Se beneficia la actual empresa que hace el preconteo y escrutinio de los votos”.

Paloma Valencia le respondió a Gustavo Petro, que la criticó por buscar a la izquierda; la candidata recordó la corriente ideológica de su esposo

Bajo este argumento, Petro formuló otra pregunta: “¿Cómo puede ser que en plenas elecciones, donde actúa la empresa ya señalada de fraude en las elecciones del año 2014, se le entregue muchísimo dinero público por orden de algún juez y algún procurador?”.

Su versión es la siguiente: “La Procuraduría me quiere silenciar por orden judicial para que no hable de esta empresa y su software de elecciones no auditado. Pregunto: ¿a cambio de qué la empresa Thomas Greg and Sons quiere un regalo de centenares de millones de dólares en plena campaña electoral?, ¿cuál es el propósito a punto de buscar la censura del presidente de Colombia con todos mis derechos, hasta como ciudadano?“.

Él concluyó que “se busca el fraude electoral en grande y donde más importa, la Presidencia de la República. Ya se realizó un trato entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no le importa el medio, y los dueños de la empresa escrutadora de elecciones”.