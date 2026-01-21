Nación

Video captó últimos segundos de reconocido rejoneador que murió tras ser embestido por un toro en corralejas de Magangué

El vaquero fue identificado como Hugo Cárdenas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 11:16 a. m.
Hugo Cárdenas, rejoneador que murió en corralejas de Juan Arias, en Magangué
Hugo Cárdenas, rejoneador que murió en corralejas de Juan Arias, en Magangué Foto: Redes sociales.

Lo que debía ser fiesta en una corraleja del corregimiento de Juan Arias, en Magangué, Bolívar, terminó en tragedia por la muerte de un reconocido rejoneador.

Según divulgaron medios digitales de la región, “Hugo estaba haciendo la faena de garrochas en la plaza de Juan Arias cuando sufrió el percance que le costó la vida”.

Presidente Petro pidió con urgencia a todos los alcaldes prohibir las corralejas o “espectáculos con la muerte de animales”

Videos digulgados en redes sociales captaron los últimos momentos del vaquero.

En las imágenes se aprecia cuando el rejoneador, a lomo de caballo, va hacia el toro para ponerle las banderillas sobre el morrillo.

Cartagena

En Tiquisio, sur de Bolívar, murieron una joven mamá y sus tres hijos: “Huían de la violencia”, dijo la Personería

Cartagena

Estas son las zonas de Cartagena que no tendrán agua el 20 de enero de 2026; varios barrios afectados

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Cartagena

Tragedia en casa de Cartagena: bebé murió ahogada en un balde de agua tras intentar alcanzar un objeto

Cartagena

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Cartagena

Identifican al estadounidense que encontraron muerto en Islas del Rosario, Cartagena: esto se sabe

Cartagena

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

Nación

Tragedia en corralejas de Magdalena: hombre falleció tras intentar saltar un toro

Regionales

Tragedia en corralejas de Bolívar: joven murió tras ser embestido por un toro

Nación

Fiscalía investigará caso de maltrato animal ocurrido en las corralejas de Caucasia, Antioquia

En cuestión de segundos, el toro embistió al caballo, que llevó al suelo a Hugo y cayó encima de él, provocándole la muerte ante la mirada atónica de los aficionados a esta práctica, que se realiza con frecuencia en estas épocas de año en varias zonas de la región Caribe.

“Hoy, despedimos con profundo dolor a Hugo Alfonzo Gamarra Cárdenas, joven vanderillero a caballo, valiente y apasionado. Su amor por el caballo y su entrega en la arena vivirán por siempre en nuestros recuerdos”, publicó el medio SucreTV.

El vaquero fue sepultado el lunes 19 de enero, en medio de homenajes de parte de los amantes de esta práctica.

Procuraduría dice “sí” a mantener la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Este es el concepto a la Corte

Cabe recordar que las corralejas hacen parte de las actividades que implican el uso de animales, pero que fueron prohibidas por la Corte Consitucional en septiembre del año pasado, tras dejar en firme la Ley No Más Olé.

Sanción presidencial de la ley "No más Olé"
Presidente Gustavo Petro, sanciona la ley Antitaurina en la Plaza de Toros Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“En desarrollo del mandato de protección y bienestar animal, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero y de forma unánime, declaró ajustada a la Constitución la Ley 2385 de 2024, por medio de la cual se dispuso una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas”, indicó entonces el alto tribunal.

También, incluyó más actividades que involucran el uso de animales:“Prohibición a las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos“, indicó el alto tribunal”.

Más de Cartagena

Hugo Cárdenas, rejoneador que murió en corralejas de Juan Arias, en Magangué, Bolívar.

Video captó últimos segundos de reconocido rejoneador que murió tras ser embestido por un toro en corralejas de Magangué

Tragedia en Tiquisio, Bolívar, por muerte de una joven madre y sus tres hijos.

En Tiquisio, sur de Bolívar, murieron una joven mamá y sus tres hijos: “Huían de la violencia”, dijo la Personería

Cortes de luz y agua por instalación de cable ecológico y reposición de postes.

Estas son las zonas de Cartagena que no tendrán agua el 20 de enero de 2026; varios barrios afectados

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Hay gran consternación en esta zona de Cartagena por lo ocurrido.

Tragedia en casa de Cartagena: bebé murió ahogada en un balde de agua tras intentar alcanzar un objeto

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Islas del Rosario

Identifican al estadounidense que encontraron muerto en Islas del Rosario, Cartagena: esto se sabe

Afinia interrumpirá el servicio de energía de manera temporal en varios municipios de Bolívar, incluido Cartagena.

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

Afinia

Pilas; estos son los barrios que tendrán cortes de luz este 10 de enero de 2026 en Cartagena

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el jugador de fútbol Jorge Carrascal.

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

Noticias Destacadas