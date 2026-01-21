Video captó últimos segundos de reconocido rejoneador que murió tras ser embestido por un toro en corralejas de Magangué

Lo que debía ser fiesta en una corraleja del corregimiento de Juan Arias, en Magangué, Bolívar, terminó en tragedia por la muerte de un reconocido rejoneador.

Según divulgaron medios digitales de la región, “Hugo estaba haciendo la faena de garrochas en la plaza de Juan Arias cuando sufrió el percance que le costó la vida”.

Videos digulgados en redes sociales captaron los últimos momentos del vaquero.

En las imágenes se aprecia cuando el rejoneador, a lomo de caballo, va hacia el toro para ponerle las banderillas sobre el morrillo.

En cuestión de segundos, el toro embistió al caballo, que llevó al suelo a Hugo y cayó encima de él, provocándole la muerte ante la mirada atónica de los aficionados a esta práctica, que se realiza con frecuencia en estas épocas de año en varias zonas de la región Caribe.

“Hoy, despedimos con profundo dolor a Hugo Alfonzo Gamarra Cárdenas, joven vanderillero a caballo, valiente y apasionado. Su amor por el caballo y su entrega en la arena vivirán por siempre en nuestros recuerdos”, publicó el medio SucreTV.

El vaquero fue sepultado el lunes 19 de enero, en medio de homenajes de parte de los amantes de esta práctica.

Cabe recordar que las corralejas hacen parte de las actividades que implican el uso de animales, pero que fueron prohibidas por la Corte Consitucional en septiembre del año pasado, tras dejar en firme la Ley No Más Olé.

Presidente Gustavo Petro, sanciona la ley Antitaurina en la Plaza de Toros

“En desarrollo del mandato de protección y bienestar animal, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero y de forma unánime, declaró ajustada a la Constitución la Ley 2385 de 2024, por medio de la cual se dispuso una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas”, indicó entonces el alto tribunal.

También, incluyó más actividades que involucran el uso de animales:“Prohibición a las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos“, indicó el alto tribunal”.