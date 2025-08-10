Tragedia en corralejas de Magdalena: hombre falleció tras intentar saltar un toro

En los últimos días, el municipio de Fundación en Magdalena realizó sus tradicionales fiestas patronales en las cuales se rendía homenaje a las tradiciones de la región y a la conmemoración del 7 de agosto en el país.

Por medio de diversos eventos culturales y musicales, los habitantes disfrutaron de unos días de esparcimiento. Sin embargo, las tradicionales corralejas dejaron un triste saldo por la muerte de una persona en la realización del evento.

Los toros que participan en estos actos son heridos a muerte. | Foto: Pantallazo tomado de @InesBetancur1 en X.

Según indica el portal Seguimiento, el cual hace cubrimiento de la Región Caribe, Yovanis Márquez, un reconocido ciudadano de Fundación, murió al intentar realizar un salto sobre un toro en la tradicional celebración.

Las primeras informaciones señalan que el animal corneó al ciudadano causándole diversas heridas, los organismos de emergencia atendieron el hecho y trasladaron al mismo a un centro médico. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el hombre falleció a causa de las complicaciones derivadas del incidente.

El diario citado señala que el hombre era reconocido por la comunidad debido a la gran habilidad que tenía para dichos eventos. Su fallecimiento ha generado dolor en sus allegados.

Rechazo a las corralejas

Este trágico accidente no solo dejó un vacío en las personas que lo conocían, sino que también reabrió el debate sobre la seguridad en las corralejas, eventos que, a pesar de ser tradicionales en algunas regiones del país, conllevan riesgos significativos para los participantes.

En los últimos años, las organizaciones protectoras de animales han destacado que este tipo de actividades deberían ser prohibidas no solo por el peligro que representa para las personas, sino, también para los animales que son utilizados para dicho fin.

Estos actos son de gran peligro para la población. | Foto: Pantallazo tomado de @InesBetancur1 en X.

Las corralejas se desarrollan por medio de la liberación de un toro en un escenario redondo con superficie de arena con el fin de que cientos de personas lidien con él, causándole enojo y heridas con objetos cortopunzantes, hasta causarle la muerte.

A pesar de las campañas realizadas por diversas instituciones del país, este tipo de festividades continúan siendo costumbres típicas de gran popularidad en distintos territorios del país, especialmente en algunas locaciones concretas, donde a pesar de los graves riesgos que pueden conllevar este tipo de actos. Muchos de estos eventos se realizan sin las condiciones mínimas de seguridad, causando graves afectaciones a la comunidad.