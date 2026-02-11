Ciencia

La mitad de los arrecifes de coral del mundo están afectados por ola de calor hace una década, según estudio

La investigación fue realizada por varias organizaciones, incluido el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 7:15 p. m.
La investigación fue realizada por varias organizaciones, incluido el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).
La investigación fue realizada por varias organizaciones, incluido el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Foto: Parques Nacionales Naturales

La mitad de los arrecifes de coral del planeta sufrieron daños importantes por una ola de calor registrada hace casi una década, según una investigación revelada este este miércoles, 11 de febrero, que advierte que un fenómeno similar más grave se desarrolla actualmente.

Los corales son animales invertebrados que forman arrecifes, unas coloridas estructuras multiformes donde habitan especies marinas.

Los científicos han advertido que el aumento de las temperaturas del mar causado por la actividad humana amenaza con matarlos masivamente por blanqueamiento, un fenómeno de deterioro del coral que hace que pierdan las algas en su interior y luzcan transparentes o blancos y sean más vulnerables.

Un estudio de varias organizaciones, incluido el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), con sede en ciudad de Panamá, Panamá, alerta que “la mitad de los arrecifes de coral del mundo” sufrieron un “blanqueamiento importante” por una ola de calor registrada entre 2014 y 2017.

Tecnología

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Tecnología

OpenAI despidió a una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT

Tecnología

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

Tecnología

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Tecnología

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

Tecnología

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Tecnología

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

Turismo

Tres islas colombianas para disfrutar de arrecifes de coral, una experiencia única de conexión con la naturaleza

Mundo

Científicos proponen enviar 400 bolas de hormigón al fondo del mar con este propósito

Turismo

Las 7 únicas islas de Colombia con impresionantes arrecifes de coral que debería conocer

El 77 por ciento de las formaciones de coral que tiene Colombia están en el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina.
La investigación fue realizada por varias organizaciones, incluido el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Foto: Corales de Paz

Los expertos estiman que “más del 50% de los arrecifes de coral de todo el mundo sufrieron un blanqueamiento significativo y el 15% experimentaron una mortalidad significativa”, señala un comunicado del Instituto Smithsonian.

El mundo pierde sus corales: el 84% de los arrecifes del mundo están dañados

La investigación, además, alerta que el blanqueamiento provoca una reducción del crecimiento, una menor reproducción e incluso la muerte del arrecife, lo que afecta a su vez al turismo, la pesca, el suministro de alimentos y la protección de la costa.

“Estamos viendo que los arrecifes no tienen tiempo para recuperarse adecuadamente antes de que se produzca el siguiente evento de blanqueamiento”, afirmó Scott Heron, de la Universidad James Cook, de Australia, citado en el reporte.

“Nuestros resultados muestran que el tercer evento de blanqueamiento global fue, con diferencia, el más grave y extendido de los registrados”, indicó por su parte Sean Connolly, científico del Instituto Smithsonian.

Sin embargo, los arrecifes “están sufriendo actualmente un cuarto evento aún más grave, que inició a principios del 2023”, también advirtió Connolly.

El estudio se basa en el análisis de 15.000 arrecifes en 41 países alrededor del mundo. Los científicos combinaron imágenes satelitales de la temperatura del agua oceánica con observaciones de arrecifes obtenidas mediante estudios submarinos y aéreos.

Las 7 únicas islas de Colombia con impresionantes arrecifes de coral que debería conocer

“Este es el análisis geográficamente más amplio de los estudios sobre el blanqueamiento de corales realizado hasta ahora”, destacó Connolly.

La tierra ha perdido el 50% de sus corales en los últimos 30 años, según el STRI.

*Con información de AFP

Más de Tecnología

Crean fondo para proteger a los Arrecifes de coral en el mundo

La mitad de los arrecifes de coral del mundo están afectados por ola de calor hace una década, según estudio

Un estudio midió el rendimiento real de 35 dispositivos lanzados en los últimos dos años.

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Con el tiempo, la plataforma pasó de ser un asistente a un repositorio central de su trabajo.

OpenAI despidió a una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT

Sale a la luz la verdad sobre los perros azules de Chernóbil.

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

El análisis infrarrojo confirmó la presencia de moléculas asociadas a procesos prebióticos.

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión.

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

La creación de ilustraciones animadas con datos laborales y familiares genera preocupación en el sector de ciberseguridad.

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Meta y TikTok enfrentan demanda por juego viral que cobró la vida de un adolescente

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

Aunque algunas buscan vender productos o servicios, otras son utilizadas para cometer fraudes.

Si al descolgar el celular escucha este sonido, no hable y corte la llamada de una vez porque están intentando estafarlo

Los científicos combinaron imágenes satelitales con análisis del flujo de hielo para cartografiar el terreno bajo la Antártida.

Hasta ahora era un misterio: revelan qué se esconde bajo el hielo de la Antártida

Noticias Destacadas