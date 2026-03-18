La administración del presidente Donald Trump presentó una carta a líderes del Senado detallando propuestas para reanudar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está suspendido desde mediados de febrero.

Entre los puntos ofrecidos, como la expansión del uso de cámaras corporales por agentes y mayor supervisión de centros de detención, se reafirmó que “la administración se adherirá a la ley vigente y no deportará a ningún ciudadano estadounidense”.

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Promesa de la Casa Blanca de no deportar ciudadanos divide a EE. UU.

Legalmente, la deportación de ciudadanos estadounidenses está prohibida por la Constitución y la ley estadounidense: solo extranjeros pueden ser sujetos de procesos de deportación.

Ese principio es claro en el sistema jurídico de Estados Unidos, que distingue entre extranjero y ciudadano en las normas migratorias.

Sin embargo, la polémica generada por la promesa de la Casa Blanca de no deportar ciudadanos estadounidenses ha puesto a la ciudadanía en el centro del debate.

Familias y ciudadanos siguen de cerca los operativos del Departamento de Seguridad Nacional, mientras legisladores y expertos cuestionan la necesidad de la medida.

Por ello, varias voces dentro y fuera de Washington calificaron la promesa como innecesaria o meramente declarativa.

Comentaristas políticos como Igor Bobic. Señalaron que incluir tal compromiso en una propuesta de financiamiento sugiere, implícitamente, que podría haber casos de ciudadanos que fueron detenidos o devueltos por error en operaciones migratorias recientes.

Desde la Casa Blanca, según reportes de medios como Newsweek, un funcionario defendió que la cláusula fue incorporada a pedido de legisladores demócratas como un gesto de seguridad jurídica, no porque exista una política formal de deportación de ciudadanos.

Washington D.C., en medio de la polémica por la promesa de no deportar ciudadanos estadounidenses. Foto: Getty Images/iStockphoto

Crece presión al Congreso por leyes de inmigración más claras y supervisión federal

El debate llega en un clima marcado por operativos migratorios altamente controversiales, particularmente en Minneapolis, donde agentes federales participaron en lo que se denominó Operation Metro Surge.

Durante esa operación, dos ciudadanos estadounidenses murieron en confrontaciones con agentes, hechos que provocaron protestas y llamados a reformar la política de detenciones.

Además, hubo reportes judiciales sobre casos de ciudadanos, incluidos menores, que fueron devueltos a otros países debido a errores de identificación mientras estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Estos incidentes aumentan la presión sobre el Congreso para incluir garantías claras en las leyes de inmigración y supervisión de la actuación de las agencias federales.

La promesa de la Casa Blanca de no deportar a ciudadanos estadounidenses, aunque está en línea con la ley vigente, ha encendido un debate político intenso.

Para los impulsores de reformas migratorias, demuestra que hay vacíos significativos en la supervisión y ejecución de las políticas actuales, que van más allá de simples compromisos declarativos y requieren cambios legislativos y operativos reales.