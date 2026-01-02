Gente

¿Siguen enamorados? Aída Victoria Merlano y Westcol tuvieron reencuentro y ventilaron sus sentimientos: "No supiste valorar mi amor"

La 'influencer' y el 'streamer' dieron la bienvenida al año 2026 con esta transmisión en vivo que da de qué hablar.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de enero de 2026, 2:01 p. m.
Aída Victoria Merlano y Westcol se reúnen iniciando 2026 y ventilan sus sentimientos
Aída Victoria Merlano y Westcol se reúnen iniciando 2026 y ventilan sus sentimientos Foto: Canal oficial de WestCol en la plataforma Kick.

Aída Victoria Merlano se ha convertido en una de las influencers más reconocidas de toda Colombia. Sus amores con decepciones y aciertos, sus líos con la justicia, y su rol de madre, han hecho que día a día ella llame la atención, sobre todo de las personas en redes sociales.

El 2025 fue un año bastante revolucionado para la barranquillera, pues aunque inició haciendo público una nueva relación, con Juan David Tejada, también conocido como El Agropecuario, esta misma se fue desdibujando con el tiempo, hasta que ella misma hizo público lo que vivieron y por qué de su polémica separación.

Aida Victoria y Juan David Tejada siguen en cruces.
Aida Victoria y Juan David Tejada siguen en cruces. Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

Pese a que esta unión tuvo sus altas y bajas, Aída Victoria Merlano logró el sueño de convertirse en madre, pues el 29 de julio vio nacer a su hijo, Emiliano, fruto de esta relación.

En cuanto al amor, Tejada no ha sido el único que ha sonado, pues el streamer paisa Westcol también es expareja de la barranquillera, y lo sucedido en su relación se hizo público, incluida su separación, que se dio a mediados del año 2024.

Aída Victoria Merlano ventiló pruebas de jugosa transacción y dejó mal parado a su ex, Juan David Tejada: “Que a mí no me difame”

Aída Victoria Merlano y Westcol se reencontraron

En la noche del primero de enero de 2026, la influencer y el streamer tuvieron un reencuentro tras un largo periodo de distanciamiento. Durante esta transmisión en vivo, ambos decidieron hablar de diversos temas, incluso de los sentimientos que aún tienen el uno por el otro, pese a ser expareja.

Aida Victoria Merlano habló del encuentro de Juan David Tejada con Westcol y lanzó dura indirecta: “Yo di autorización”

En la conversación, que fue algo tensa al inicio, Westcol hizo una confesión de gran peso: la esperanza que tuvo de volver con Aída, la cual se derrumbó cuando se enteró de que ella iba a ser madre.

Yo siempre tuve una esperanza de algo, no me importó con quién estuviste... yo dije que en algún momento me iba a encontrar contigo. Pero, cuando nació la criatura, ya... fue muy doloroso. Hiciste con alguien todo lo que dijiste que ibas a hacer conmigo”, dijo el streamer, dejando claro que está totalmente feliz y orgulloso del rol de madre que tiene Aída.

@adri_clips29

WestCol y Aida lloran 🥹 se ponen sentimentales #viral #aida #aidavictoria #westcol #parati

♬ sonido original - Adri_clips29❤️

A modo de respuesta, Aída Victoria recordó que, en el momento en que nació su hijo, Westcol le escribió para felicitarla, y eso a ella la destrozó.

“Cuando me escribiste a felicitarme... yo duré dos días llorando, te lo juro. Porque me escribiste: ‘Quiero que sepas que eres la mujer más increíble y me alegro de que hayas cumplido tu sueño’. Me dio alegría que me escribieras desde lo lindo, pero, a la vez, me dio mucho dolor, porque nosotros nos perdimos porque tú no supiste valorar mi amor”, concluyó Aída, al confesar lo que sintió al tener presente a Westcol en el nacimiento de su hijo, momento en el que ya atravesaba graves problemas con el papá del niño, Juan David Tejada.

Noticias Destacadas