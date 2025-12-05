Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, han sido foco de atención por los fuertes cruces de palabras que han tenido después de haber confirmado que su relación llegó a su fin y, recientemente, un encuentro entre el empresario y Westcol ha causado reacciones.

Al parecer, ambos tuvieron contacto luego de que se confirmara que el papá del hijo de Aida será parte del reality del paisa, quien está reuniendo a 20 participantes para que cumplan con los desafíos y dinámicas que realizará.

Aida Victoria Merlano sobre encuentro de su expareja con Westcol

A través de su perfil de Instagram, la creadora de contenido se pronunció al encuentro de sus dos exparejas, pues fue inesperado para muchos de los usuarios, y lanzó dura pulla contra Juan David Tejada.

“A ver, ustedes se acuerdan del que dijo: ‘Ella termina mal con todos sus ex, ¿quiénes somos los malos, ella o nosotros?’ Pues pasa que mis ex me quieren y me respetan, el único que tiene mala relación con sus ex eres tú”, comenzó diciendo Aida, haciendo referencia al papá de su hijo y quien en un video se refirió así de ella.

Luego, mencionó que su relación con el streamer más famoso de Colombia es buena, tanto así que fue él quien le preguntó si podía hacer un video con Juan David, a lo que ella aceptó.

“Mi amor si (...) no tiene problemas con ser empleado tuyo, ¿por qué tendría yo problema que lo tengo demandado por alimentos y que antes me sirve que haga plata? Si tú estás en ese circo, es porque yo di autorización de que te contrataran de payaso”, comentó.

Por último, fue contundente y lanzó duras palabras hacia el “agropecuario”, afirmando que esa fue una oportunidad para que recibiera más dinero porque, como mencionó en ocasiones anteriores, él no le ha aportado económicamente a su hijo.

“Mi amor, cómo uno le va a troncar las oportunidades a un hombre que tiene tantos hijos que mantener. Ahora que no pueda es otra cosa, pero tiene mucho que mantener. Aspiro y espero que algún día mi hijo coma a costillas tuyas, así como tú todavía comes a costillas mías”, agregó.