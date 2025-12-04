Suscribirse

Ex de Aida Victoria tomó inesperada decisión y apareció junto a Westcol; quedó en evidencia razón detrás del encuentro

Ambos hombres conversaron y protagonizaron un video, el cual despertó todo tipo de reacciones.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de diciembre de 2025, 3:17 p. m.
Westcol y Juan David Tejada
Westcol y Juan David Tejada | Foto: X: @ElFather_OG

Juan David Tejada regresó al centro de la conversación pública después de verse envuelto en un nuevo cruce de mensajes con su expareja, Aida Victoria Merlano. La polémica se desató a raíz de las declaraciones de la influenciadora, quien afirmó que ha sido ella sola quien ha asumido todos los costos relacionados con el bienestar de su hijo, Emiliano.

Frente a estas afirmaciones, el empresario optó por responder de manera pública, asegurando que sí está involucrado en la crianza y el apoyo económico de su hijo. Tejada quiso contradecir lo dicho por la creadora de contenido, lo que desencadenó un fuerte debate entre los seguidores de ambos, quienes comentaron ampliamente la tensión que persiste entre la expareja.

Sin embargo, todo dio un giro inesperado tras un video que salió a la luz en redes sociales, donde se podía ver un particular encuentro que hubo entre Juan David Tejada y otra expareja de Aida Victoria Merlano.

Contexto: Fan de Westcol entró a su casa sin su permiso; momento quedó captado en video

Se trató de Westcol, uno de los hombres que marcó la vida de la barranquillera. Ambos tuvieron contacto directo, precisamente después de que se confirmara que el ‘Agropecuario’ estaría en un nuevo reality del streamer.

De acuerdo con la información que salió al aire, el formato estará hasta el 10 de diciembre, agrupando a 20 participantes que buscan un lugar en el equipo creativo del paisa. Habrá pruebas, dinámicas de convivencia y contenido transmitido a través de Kick.

Lo curioso de todo fue que Tejada fue anunciado como uno de los participantes, tomando por sorpresa a miles de personas que jamás esperaron un cara a cara de este estilo. La más reciente expareja de Aida Victoria llegó y fue presentado, plasmando que hubo conversaciones y acercamientos con Westcol.

Aunque los dos habían tenido rayes en el pasado por lo ocurrido con la influencer, se enmarcó un interés en manejar todo distinto a lo pensado.

Tuvimos un problema nosotros, te acordás de ese problema. ¿Cómo te sentiste con eso?“, dijo el streamer.

En ese momento me sentí como atacado, pero ya después manejamos la vuelta bien y no pasó nada”, respondió el empresario.

Por el momento se desconoce la reacción de la creadora de contenido, quien no ha tocado el tema en sus redes sociales.

