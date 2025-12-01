Los rumores sobre la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada a los pocos días del nacimiento de su hijo, fueron confirmados por el ‘agropecuario’ el pasado 26 de septiembre, quien a través de su perfil de Instagram compartió un mensaje dejando claro que su relación había llegado a su fin.

En ese momento ambos habían dejado claro que fue una decisión de mutuo acuerdo. Sin embargo, desde hace un tiempo han sido foco de atención por las constantes indirectas y fuertes cruces de palabras que se lanzan en redes, incluso han expuesto chats de los problemas que han presentado.

Aida Victoria y Juan David Tejada. | Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

Aida Victoria Merlano expuso nueva denuncia que había interpuesto contra su ex

El día de hoy, la empresaria volvió a referirse al papá de su hijo y aunque en la publicación expresó que era un mensaje para las madres solteras, mostró una imagen que sorprendió a sus seguidores.

Aida comenzó diciendo que cuando se viene de una familia disfuncional, se piensa en tener un hijo en un hogar convencional, donde la figura paterna debería presente, pero que en realidad no es así y una mujer puede criar a su hijo por su cuenta.

Luego, manifestó que se deben tomar las decisiones que se crean correctas y le generen bienestar, tanto a la persona como a sus hijos. Además, volvió abordar la demanda por alimentos que reveló el día de ayer, pero lo que realmente impresionó fue que expuso una nueva denuncia y generó todo tipo de reacciones.

“Si usted vive violencia, denuncie. Ese cuentico de no es que yo ya dejo eso en el pasado y cierro el capítulo, no mi amor. Yo me acuerdo todavía el día que fui a poner la denuncia porque yo decía: ‘sí, casi me pega, pero no’, y cuando me siento y me empiezan hacer la encuesta, yo me quedó así (cara de sorprendida)”, confesó, pues al parecer, las situaciones por las que le preguntaron también se había evidenciado violencia, así no haya sido física.

En la imagen se observa que se aplicó una medida inmediata contra Juan David: “Por el cual se ordena una medida de protección provisional en el contexto de violencia familiar”. Esta es una decisión que se toma para proteger a la presunta víctima y realizar las investigaciones correspondientes después de interponer la denuncia.

Aida Victoria expuso denuncia que había interpuesto contra su ex | Foto: Instagram @aidavictoriam

En la publicación Merlano manifestó su molestia porque ha sido criticada por muchas de las acciones que ha tomado con respecto a su vínculo con Juan David y los usuarios no dudaron en dejar su comentario por la manera en la que habló, algunos con un tono de humor.