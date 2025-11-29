Westcol le pondrá competencia a ‘La casa de los famosos’: este será su nuevo reality

Luis Fernando Villa, mejor conocido en la industria de las redes sociales como Westcol, es uno de los creadores de contenido y streamers con mayor reconocimiento en la actualidad, pues cada vez que se conecta a plataformas de transmisión en vivo como Kick suma millones de espectadores.

Con el regreso de los realities y su adaptación en el mundo digital con formatos como La casa de los famosos, La mansión de Luinny y La casa de Alofoke, muchas figuras del entretenimiento han querido lanzar sus nuevas versiones con algunos cambios para sus nichos y públicos objetivos.

El influencer está trabajando en la idea de un nuevo reality. | Foto: Instagram: @westcol

Es por esto que, a través de una de sus recientes apariciones en las redes sociales, Westcol reveló que está trabajando en la creación de un nuevo proyecto con el que contribuirá al crecimiento y posicionamiento de personas que se quieran dedicar a las redes sociales y a las transmisiones en vivo.

“Yo quiero llevar esto a otro nivel y quiero aprovechar ese momento en el que tanta gente quiere ser streamer y llegar a otros niveles”, indicó.

¿De qué se trata el nuevo proyecto de Westcol?

En su conexión, Westcol explicó cómo sería la dinámica del programa que quiere implementar y las oportunidades que le brindaría a cada una de las personas que decidan inscribirse a la producción.

“Lo que voy a hacer no es una universidad de streamers, sino algo muy relacionado. Puede considerarse parecido hasta a La casa de los famosos porque va a ser un flow tipo reality”, dijo.

@letengoelchisme Westcol sorprendió a su comunidad al revelar el lanzamiento de La Mansión de los Streamers, un reality digital donde 20 creadores competirán durante 7 días por un cupo en su equipo oficial. El formato, que se transmitirá en directo por Kick, promete retos, convivencia y mucho talento emergente de Colombia y Latinoamérica. El estreno está programado para el 3 de diciembre y finalizará el 10 de diciembre, en una semana que ya genera gran expectativa entre seguidores y aspirantes. Según Westcol, este proyecto busca darle visibilidad a nuevas voces del streaming y recordar “lo que significa ser creador de contenido”. Aunque aún no se ha revelado la lista de participantes, el mensaje es claro: “20 streamers, 7 días y un solo puesto en el crew.” La audiencia podrá seguir cada detalle desde las redes oficiales del creador y de la mansión. Todo indica que será uno de los eventos digitales más comentados de la temporada. 📲 ¿Listos para conocer a los futuros talentos del streaming? ♬ sonido original - Letengoelchisme - Letengoelchisme

El creador de contenido explicó que la iniciativa busca reunir a toda la comunidad digital, sin importar su nivel de experiencia. Según contó, la idea es construir un espacio incluyente en el que tanto quienes apenas están dando sus primeros pasos en el mundo del streaming como quienes ya tienen una trayectoria definida puedan participar en igualdad de condiciones.

“Lo estamos organizando donde los streamers que quieren empezar se inscriban, los streamers que ya son streamers se inscriban, o el streamer grande que quiera participar, que quiera ser parte, lo haga”.

Finalmente, adelantó que el proyecto incluirá un componente presencial que pretende convertir la experiencia en una actividad inmersiva.

Según mencionó, la idea es crear un entorno donde los participantes puedan convivir, producir contenido y colaborar de manera natural, aprovechando la cercanía para potenciar dinámicas entretenidas.