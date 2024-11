¿Quién es Emiro Navarro? Conozca a la estrella que arrasó con las votaciones para ‘La casa de los famosos 2′

Emiro Navarro lleva la delantera en las votaciones de La casa de los famosos

“Nací en Magangué, Bolívar, pero desde los 7 años me viene a vivir a aquí en Barranquilla, yo soy bien costeño porque bastante agua de río y mar que tragué, por eso lo que más me caracteriza es que soy auténtico, único e irrepetible mi amor (... ) Lo que más me encanta hacer es transmitir en vivo, yo siento que eso me conecta con las personas”.

“No soportaría a algún mojigato, es que no me gusta la gente hipócrita y que no sepa lo qué es... Tampoco me gusta que tomen mis cosas, mi espacio me lo respetan, por eso yo creo que lo más complicado va a ser la convivencia, por eso soy only good vibes”,