Lina Tejeiro rompió el silencio y reveló verdad sobre por qué no estará en ‘La casa de los famosos 2′

No obstante, muchos fanáticos de la artista de Padres e Hijos y La ley del corazón han mostrado sorpresa en redes sociales, pues luego de que se confirmaran varias de las personalidades que harán parte de los presentadores, no se ha hecho ninguna mención sobre Lina Tejeiro.

¿Lina Tejeiro no estará en la nueva temporada de La casa de los famosos?

Ante esto, la llanera se sinceró frente a sus admiradores y manifestó que no tiene conocimiento de las razones por las que no fue convocada para las grabaciones de la segunda temporada del reality .

“Porque mmm, no sé. No sé, hay que preguntarle al Jefe qué pasó, porque no sé, la realidad es que no sé”, dijo en medio de risas.