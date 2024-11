Se filtra el casting de Manuela Gómez para la segunda temporada de La casa de los famosos; “no soy una perita en dulce”

Este es el casting de Manuela Gómez para La casa de los famosos 2

“Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? yo soy Manuela Gómez, tengo 35 años, soy empresaria, también soy creadora de contenido. Tengo una hermosa hija que se llama Samantha y estamos formando un hogar súper lindo con mi novio. Muchos de ustedes me conocen y la verdad es que yo no soy una perita en dulce, anteriormente, la gente me dio muy duro. Creería que esta vez también estoy preparada para los ataques y me resbala. Soy sincera y frentera, soy una mujer auténtica, no tengo porque aparentarle a nadie”, dijo en un primer momento.

¿Qué no soportaría Manuela Gómez en La casa de los famosos?

“No me dejaría tentar por ningún amor, yo ya no estoy para esos trotes. No soportaría a las personas aparentonas, me dan alergias. Lo que no voy a permitir es que nadie se meta conmigo, entonces claro, cuando me presionan, cuando me atacan, mi amor, sale Manuela Gómez a defenderse”.