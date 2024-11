Epa Colombia reveló si estará en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia

“No, mi linda. A mí nadie me invita, yo parece que estuviera vetada en todo lado, querida. Desde Teathron, la primera de mayo, Restrepo, Chapinero y San Andresito de la 38. Yo creí que me iban a llamar porque yo tengo el talento, porque yo tengo el aura y porque yo soy súper chistosa, pero no, amiga, llaman a un poco de chatarra y llaman a un poco de desconocidos. Mami, no conoce nadie a esa gente que nombraron, por ahí a Manuela, pero ella ya fue”.

“Yo pensé que me iban a llamar a un reality, a molestar, a payasear, pero no amiga, yo creo que lo mío es la maternidad, me voy a dedicar a ser mamá por segunda vez, apenas me recupere, ya muy pronto me recupero de todo esto, de los mareos de las cirugías y de todo, yo pensé que me iban a llamar a mí, pero a mí nadie me llama porque pareciera que a mí nadie me quiere (...) Si a mí no me llaman a La casa de los famosos, yo me embarazo porque amiga, la verdad, yo tengo como una frustración de que a mí nunca me llaman a nada, pero el duelo lo voy a hacer en la maternidad. Me desconecto y tengo un niño”.