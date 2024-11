Y aunque no se conocen todavía los nombres de las celebridades que se le medirán al reto de permanecer por varios meses encerrados, sin contacto con el mundo exterior, desde ya se sabe que una famosa repite como presentadora: la actriz Carla Giraldo.

De hecho, por estos días, fuentes cercanas a SEMANA contaron que varias presentadoras han hecho casting para reemplazar a Cristina Hurtado, quien no seguiría en el programa . La razón es que habría expresado a las directivas del canal que su continuidad en el popular reality dependía de no compartir set con Giraldo.

Como se recordará, en una entrevista con este medio, Hurtado manifestó: “La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra. Ella tiene un set y yo otro”. Comentario que dejó entrever que las dos presentadoras no eran muy cercanas.

A la conquista de Hollywood

Reina en la cocina

En la revista contó que parte de su amor por la gastronomía se lo debe precisamente a su madre, a quien califica de “gran cocinera”. Según Tom, rememorando los sabores de su infancia, “el pollo asado y el pastel de carne eran las recetas que comíamos más a menudo. Mi madre también preparaba ensaladas deliciosas. Mis recuerdos son de buena comida, comida británica sana y, sobre todo, felicidad. Tuvimos una infancia muy feliz y, por supuesto, no se puede ser feliz sin una buena comida”.

Tom también se refirió al rey: “Le encanta la comida y desde siempre, mucho antes de que se pusiera de moda, ha defendido la agricultura sostenible, la importancia del suelo, la variedad de frutas y verduras autóctonas, de las razas raras de cerdos y vacas y de la cocina regional. Además, es agricultor y tiene una línea de productos locales. No hay nadie que sepa más de comida, sobre todo británica, que él”.

Noventa años de belleza

Después de una pausa anual, pues en 2023 no pudo realizarse por cuestiones económicas, en 2024 el Concurso Nacional de Belleza vuelve para demostrar por qué sigue siendo uno de los certámenes de belleza más importantes y tradicionales del país.

Raimundo Angulo, actual director, reconoce que los reinados han dejado de causar interés en la gente, lejos del fervor que despertaba años atrás. “Hoy en día hablar de belleza es más complejo, no era como cuando empezó el reinado hace 90 años. Los parámetros con los que se evalúa la belleza de una mujer han cambiado, en lo personal e intelectual y en lo físico”, dijo a SEMANA .

Canción inédita

El pasado 16 de octubre, el mundo de la música quedó conmocionado con la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Directio n, quien falleció a los 31 años tras caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires.

Para honrar su memoria, el artista y productor Sam Pounds, amigo cercano del compositor británico, anunció el lanzamiento póstumo de un sencillo titulado Do No Wrong. Aunque inicialmente estaba previsto para el primero de noviembre, decidió posponer la fecha, pues la familia manifestó que se encontraba viviendo un profundo dolor.“Quiero que todos los ingresos de la canción vayan a una organización benéfica que la familia elija (o como desee). Aunque todos amamos la canción, aún no es el momento. Todos seguimos lamentando la partida de Liam y quiero que la familia pueda hacer el duelo en paz y en oración”, escribió Pounds, quien colaboró en varias ocasiones con Payne.