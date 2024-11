Carla Giraldo reaccionó a quienes la comparan con Cony Camelo; destapó qué piensa de la actriz: “Es peor”

El primer video promocional plasmó a la artista caminando por el sitio, mencionando: “Y ustedes qué dijeron...¿Que yo me iba a perder la segunda temporada de la casa más famosa de Colombia? Pues no, bienvenidos a mi casa, a ‘La casa de los famosos’”.

“ Ornella me encanta, se ganó el corazón de los colombianos, es divina y tiene una chispa y eso me gusta ”, apuntó.

No obstante, la famosa aprovechó para soltar información, revelando que esta edición vendrá cargada de sorpresas y oportunidades, donde el público será pieza clave en las dinámicas del juego. Muchos se preguntan si regresará Cristina Hurtado, debido al silencio que abunda, pero la celebridad no tocó el tema y no dio detalles de quién la acompañará en el set noche tras noche.

“Sigo cocinando y me gusta ver ‘Masterchef’. Me están comparando con ‘Cony’ Camelo, qué risa. Me escriben en redes sociales: ‘Es peor que Carla’, y yo feliz de que la gente no me olvide, porque yo les prometí que los iba a sacar y los saqué a todos”, dijo en el matutino.