¿Cuál es la nueva tarea de Ornella Sierra en La casa de los famosos Colombia?

“Bebés, no puedo creer lo que les voy a decir. Soy Ornella Sierra y seré la nueva host digital de La casa de los famosos. Pero bueno, vamos al punto, ¿ustedes recuerdan que en mi temporada no me bajaban de la ‘lleva y trae’? Pues claramente, volví para llevar y traer todos los chismes que pasen acá adentro. Además, vamos a ver qué amoríos pasan esta vez, qué se destruye y qué bochinche se forma. Voy a llorar de la felicidad”.

¿Qué piensa Yina Calderón sobre la nueva función de Ornella en La casa de los famosos?

“Les encanta lo que yo pienso, así digan que no. Pequeñines, vengan les digo una cosa, a mí me encanta ella, yo siempre he dicho que a mí me encanta porque me parece genuina y bacana. De pronto, yo le arreglaría el hablado costeño porque siento que para presentar se debe hablar un poco más lento, pero a mí gusta esa pelada”.