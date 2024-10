Josse Narváez se destapó y reveló si quiere ver a Cristina Hurtado presentando ‘La Casa de los Famosos 2’

Por el momento, y por lo que se ha podido ver en las redes sociales del Canal RCN, Carla Giraldo estaría confirmada, pues es quien ha estado haciendo los videos promocionales de la nueva entrega del reality de convivencia, pero acerca de Cristina Hurtado no se conoce mayor cosa, por lo que sigue siendo un misterio si llegará a enfrentar nuevamente este reto.

Josse Narváez habló de Cristina Hurtado y si será presentadora en La Casa de los Famosos 2

Ochoa preguntó : “¿Quisieras que Cristina vuelva a La Casa de los Famosos o no ?” , a lo que Josse se mostró algo sorprendido y en medio de su nerviosismo dijo “Ayy, me mataste”.

Además, recalcó que sea cual sea la decisión que Cristina Hurtado tome acerca de ser la presentadora nuevamente de este reality, él la apoyará totalmente: “Si ella dice ‘Mi amor estoy preparada y voy a volver a medírmele’, bien, pero si ella dice ‘No, mi amor, no voy más’ , bien, creo que para eso estamos, ¿no?”.

View this post on Instagram

“‘Mi amor, te admiro por lo profesional, lo templada y por lo apegada siempre a tus principios y a tus valores’, eso es lo que pasa con Cris, ella no negocia cuando se trata de valores y de integridad, no es negociable nada con ella y eso me hace admirarla cada día más y amarla aún más”, concluyó Josse Narváez, sobre la participación de Cristina en el reality que ya dio a conocer el nombre de algunos famosos postulados.