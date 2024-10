¿Si estará? Revelan la contundente exigencia de Cristina Hurtado para volver a ‘La Casa de los Famosos 2′

¿Cristina Hurtado estará en la segunda temporada de La Casa de los Famosos?

Solano continuó hablando al respecto y reveló: “Según me enteré, le dijeron: ‘pero cómo te vas a ir’”, y aunque insistió no dio sus frutos, le dijeron: “’Te llamamos’ y todavía el teléfono (de Cristina) no ha sonado y no va a sonar”, agregó.