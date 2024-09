Ornella Sierra destapó que sufre fuerte enfermedad: “Les voy a mostrar la realidad”

Ornella Sierra es una de las personalidades de las redes sociales con más reconocimiento en la actualidad en el país, pues pese a que hace varios años inició su carrera en el mundo de la creación de contenido, hace algunos meses saltó a la fama de forma exponencial al hacer parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, importante reality que sorprendió a los televidentes del Canal RCN en los primeros meses del 2023.

Aunque no logró llegar a la final del programa, fue una de las participantes con mayor aprobación por parte del público, quienes manifestaron el cariño que llegaron a sentir por la joven al conectar con su forma de ser e interactuar con los demás compañeros de la casa.

Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia | Foto: Cortesía Canal RCN

Es por esto que, a lo largo de los últimos meses ha incrementado sus admiradores de forma considerable y actualmente, suma más de 1,3 de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, quienes están atentos a cada una de sus actualizaciones.

¿Qué enfermedad tiene Ornella Sierra?

Por medio de sus historias, la influenciadora abrió su corazón y le reveló a sus fans que está pasando un difícil momento de salud relacionado con algunas complicaciones e inflamaciones en la piel.

“Bueno bebés, como yo soy la persona más real del mundo con ustedes, les voy a mostrar una realidad de piel. Así como hace algunos días la tenía perfecta, así como de porcelana, hoy les muestro como la tengo, miren”.

Segundos después, enfocó y señaló algunos puntos de la piel de su rostro en los que se le observa descamación y algunas rojeces. Sin embargo, manifestó que no ha dejado de hacerse su skin care o rutina de cuidado facial. Por el contrario, indicó que se trata de una condición en la zona cutánea que debe ser revisada por profesionales.

Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia | Foto: Instagram @ornellasierra

“Tengo una enfermedad que se llama psoriasis y con el estrés y las emociones fuertes se me altera, me salen placas, me salen lesiones y hoy por hoy tengo la cara cundida”.

Los factores que empeoran la psoriasis según Ornella Sierra

La mujer de 24 años afirmó que aunque no siempre tiene activa esta condición, recientemente se ha enfrentado a largos periodos de estrés debido a proyectos laborales que ha tenido que cumplir

“No sé si se han dado cuenta, pero yo vengo de días full de trabajo. Desde la semana pasada he estado full de trabajo en Medellín, me super exploté, obviamente, mayor carga laboral, mayor responsabilidad trae mayor estrés. Ustedes me pueden ver súper parchada por las redes sociales, pero yo soy una persona que se estresa mucho, yo literal siento demasiado, entones, en mi piel se refleja todo ese estrés”, afirmó.

Ornella Sierra | Foto: Cortesia RCN

Finalmente, indicó que su ausencia en terapia psicológica ha incrementado la aparición de brotes en su cuerpo. No obstante, se enfocará en recuperar su piel y manejar el estrés en momento difíciles para evitar tener episodios fuerte de su enfermedad.