Ornella Sierra se pronunció con un fuerte mensaje en sus redes sociales; habló de la ex de Miguel Bueno

Ornella Sierra defendió a la exnovia de Miguel Bueno en las redes sociales

“Bueno bebés, ustedes me han aprendido a conocer, ustedes saben que yo soy una persona que le huye al conflicto, a mí no me gusta que se sienta mal el otro, cada vez que puedo me pongo en el lugar del otro, por lo mismo, porque yo soy supersensible bebés y sobre todo si se trata de otras mujeres”.

“Con el tema de Caro, aún no he tenido la oportunidad de conocerla, me parece una mujer divina, su trend me da demasiada risa, que aún no he podido hacerlo porque me funan. Obviamente, le deseo lo mejor porque ella, además, no me ha hecho absolutamente nada y han cogido a enviarle un montón de comentarios feos, comentarios comparando, comentarios que en verdad son innecesarios porque es que ella no me ha hecho nada”, dijo la creadora de 24 años.