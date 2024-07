“Ni que fuera mi marido”: Ornella se fue en contra de quienes la criticaron por no ir al cumpleaños de Miguel Bueno

Ornella Sierra se molestó con quienes la criticaron por su ausencia en el cumpleaños de Miguel Bueno

Hace algunos días, el cantante de música urbana Miguel Bueno estuvo celebrando su cumpleaños número 23 y, aunque muchos de sus amigos, familiares y personas cercanas estuvieron acompañándolos , Ornella Sierra no estuvo presente, por lo que muchos le dejaron algunos mensajes por medio de sus redes sociales a modo de reclamo.

Esto molestó a la creadora de contenido, quien no dudó en hacer un video en vivo para hacer algunas aclaraciones al respecto.

“Cada quien tiene su espacio para estar con su familia, cada quien tiene su espacio para estar con sus amigos. Ustedes no tienen la necesidad de venir a atacarme a mí o de ir a atacarlo a él y empezar a preguntar cosas porque llega un momento en el que se vuelve agotador”.

Además, aclaró que el hecho de que se lleven bien, tengan química y una buena comunicación, no significa que deban estar juntos todos los días, pues es importante que cada uno disfrute el tiempo con otras personas que hacen parte de sus vidas.

“Yo entro a Twitter y hay un montón de gente diciendo que por qué no estamos juntos, como si fuéramos un chicle. Yo apenas me estoy conociendo con él, yo no necesito estar pegada como un chicle, ni que fuera novio mío, ni que fuera mi marido, yo estaría pegada como un chicle porque somos dos seres humanos individuales”.