Ornella Sierra explotó por situación con Miguel Bueno y se despachó en redes: “Me empezaron a acosar y atacar”

Relación de Ornella Sierra y Miguel Bueno

Si bien su química y su “relación” nació en el programa de televisión nacional, los dos han querido mantener sus cosas en privado, pero esto no ha sido de total agrado para sus seguidores, pues estaban acostumbrados a tener contenido de ellos 24/7 y ahora solo ven lo que ellos postean en sus redes sociales, que no es mucho para sus seguidores cuando están juntos, por lo que muchos han asegurado que no es real y que solo se trata de marketing, sobre todo desde que Miguel estrenó su canción Fan de tus ojos , la cual estuvo inspirada y está dedicada a la influencer .

“Me empezaron a atacar y acosar, son temas que no tengo que darles explicaciones 24/7, los en vivos se empezaron a llenar de preguntar por qué no quería responder, estoy agradecida con ustedes; sin embargo, yo he intentado establecer límites que ustedes no han respetado, es emocionalmente agotador tener que estarles dando explicaciones de todo”.