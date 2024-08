“Me estaba enfermando”: Ornella Sierra rompió el silencio tras supuesta infidelidad de Miguel Bueno

Hace algunos días, se llevó a cabo la inauguración de Casa Eterna, el nuevo restaurante de Maluma que promete ofrecer la mejor experiencia a los comensales que visiten el lugar ubicado en la ciudad de Medellín.

Como era de esperarse, a este evento fueron invitadas una gran cantidad de personalidades del mundo de la farándula colombiana, dentro de los que se encontraba el grupo familiar del cantante de música popular Pipe Bueno.

Miguel Bueno y Ornella Sierra se besan en la casa de los famosos | Foto: Captura RCN

Fue en medio de esta celebración en la que se filtró un video en el que se logra observar a Miguel Bueno abrazado de una mujer que no era Ornella Sierra.

¿Miguel Bueno le fue ‘infiel’ a Ornella Sierra?

Esto desató miles de comentarios en las redes sociales, en los que los usuarios mostraron su descontento y calificaron la situación como una ‘infidelidad’, situación que habría molestado a los protagonistas de la polémica, en especial porque en un primer momento se rumoró que se trababa de la expareja del intérprete de Escándalo y Arroz con coco, por su contextura y llamativa cabellera negra.

Sin embargo, la verdad es que la joven modelo y creadora de contenido se encontraba en otra ciudad, asistiendo con su grupo de amigos a un evento nocturno, razón por la cual, creció la duda de la identidad de la mujer, generando miles de comentarios y especulaciones que calificaron el comportamiento de Miguel como una falta de respeto hacia Ornella Sierra.

Ex novia de Miguel Bueno se pronunció por la nueva relación de él con Ornella Sierra | Foto: Fotomontaje instagram de Carolina y Buernella oficial

Ornella reaccionó ante las críticas sobre su relación con Miguel Bueno

Al ver el gran alboroto que se creó tras la viralización del polémico video, Ornella Sierra, también conocida como ‘La Barbie costeña’ se pronunció a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter y pidió respeto hacia ella y hacia el joven con quien está saliendo.

“Si me tomo el trabajo de escribir esto con fiebre a las 4 de la mañana, es porque me parece necesario poner un límite. ¿Se han puesto a pensar cómo es intentar tener una relación con todo el mundo opinando 24/7? No saben la inteligencia emocional que he construido con esto”.

Además, afirmó que no está de acuerdo con los términos con lo que se han referido a ellos, pues de hecho, no han tenido ningún tipo de problema al respecto.

“Aquí nadie es guardián de nadie, muchas gracias por la etiquetada, pero de nada me sirve que cojan y me digan que yo soy una estúpida, ni que me hablen mal de él, mándense las cosas entre ustedes, pero dejen de etiquetarme, ¿se han puesto a pensar cómo nos sentimos?”.

Ornella Sierra y Miguel Bueno | Foto: Instagram @ornellasierra

Para finalizar, compartió con sus seguidores que, la situación y el ataque en redes sociales fue tan grande, que sumado al cansancio que en ocasiones tiene su trabajo, estaba teniendo algunos problemas de salud.