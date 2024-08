¿Ornella Sierra está embarazada de Miguel Bueno? Mostró el resultado de la prueba en redes sociales

Sin embargo, pese a que en varias entrevistas han confesado que se encuentran muy felices en esta etapa de sus vidas y disfrutan de compartir tiempo juntos, hasta el momento no son novios y no quieren apresurarse en ese tipo de decisiones importantes.

No obstante, hace algunos días, Ornella ha publicado algunas fotografías en las que, según los usuarios de las redes sociales, se podría observar una barriguita de embarazo, por lo que la influenciadora decidió realizarse una prueba y publicar en resultado en su cuenta de Instagram, en la que suma más de 1.2 millones de seguidores.

Ornella Sierra se pronunció con un fuerte mensaje en sus redes sociales; habló de la ex de Miguel Bueno

Ornella Sierra se hizo una prueba de embarazo, ¿salió positiva?

“Bueno bebés, ya se acabó la guachafita con Antonella, con que ya hay baby shower (...) bebés, yo no estoy embarazada, solo tengo el colón inflamado y se los voy a comprobar. Me tomé el trabajo de comprar una prueba de embarazo, pero como dijo algún apóstol, el que nada debe, nada teme, entonces me voy a ir a testear”.