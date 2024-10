¿Más polémica? Salen a la luz los nombres de los primeros participantes de ‘La casa de los famosos 2’

La Casa de los Famosos vuelve. Han pasado meses desde que la primera temporada de este reality acabó, dejando a la influencer caleña Karen Sevillano como la ganadora y merecedora de 400 millones de pesos. En el último capítulo fue la actriz y ahora presentadora Carla Giraldo quien confirmó que se daría una segunda edición, pero no me mencionó fecha alguna.

¿Cómo funcionará La Casa de los Famosos 2?

Sebastián ha participado en varios reality show tanto de fuerza ( Guerreros) , como de convivencia y relaciones ( el poder del amor). Además, en la primera temporada de La Casa de los Famosos, estuvo en el loft y no fue seleccionado para ingresar a la casa, pero en esta oportunidad es uno de los opcionados.

Este último confirmó su participación a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram: “No veía la hora de poder contarles. Estamos postulados a La Casa de los Famosos Colombia, pero esta vez necesito que ustedes sean los que decidan si me quieren o no. Todavía no están las votaciones abiertas. A partir del 4 de noviembre se abrirán votaciones por grupos de 6 famosos, yo les estaré contando cuándo y cómo votar por mí. Vamos con toda, familia. Si quieren estar ahí conectados entren a la página #TeamDanielBermejo”.