Gente

Cristina Hurtado contó que su boda con Josse Narváez se dio bajo un “engaño” y dio detalles: “Firmé mi matrimonio y no tenía idea”

La famosa presentadora recordó cómo fue el especial momento que vivió hace años.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

25 de febrero de 2026, 9:49 a. m.
Los famosos actores son una de las parejas más queridas en Colombia.
Los famosos actores son una de las parejas más queridas en Colombia. Foto: Foto tomada de Instagram @jossenarvaezm

Después de 20 años de matrimonio, Cristina Hurtado y Josse Narváez siguen demostrando que el amor sí puede durar en la farándula colombiana. La pareja no solo ha consolidado una relación estable, sino que también ha formado una familia con sus tres hijos: Daniel, Juan José y el pequeño Mateo, quien llegó al mundo en 2021.

‘A otro nivel’: Cristina Hurtado explicó las reglas de la nueva temporada; así fue el primer capítulo

Su historia comenzó mucho antes de convertirse en uno de los matrimonios más sólidos del entretenimiento del país. Ambos se conocieron cuando participaron en el reality Protagonistas de Novela, del Canal RCN, espacio en el que nació el romance que, con el paso de los años, sigue más fuerte que nunca.

Cristina no pierde oportunidad para hablar de los que considera su mayor tesoro: su esposo y sus hijos. Le encanta compartir recuerdos y anécdotas familiares, y esto lo hizo recientemente en The Suso’s Show, programa en el que contó detalles muy curiosos de su boda.

Cristina Hurtado
Cristina Hurtado junto con su familia. Foto: Instagram: Cristina Hurtado

En medio de risas, la presentadora reveló que su matrimonio se dio gracias a un “engaño” (de los buenos), ya que Josse tenía absolutamente todo planeado para celebrar tanto el cumpleaños número 30 de ella como su boda.

Gente

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habría tomado radical decisión tras exponer polémica en contra de su familia

Gente

Esta habría sido la particular reacción de Karen Sevillano tras noticia sobre fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos 3′

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 25 de febrero

Gente

Este es el horóscopo de los 12 signos del zodíaco para este miércoles 25 de febrero de 2026, según Nana Calistar

Mundo

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Gente

Maiker rompió el silencio en SEMANA y reveló cómo es su actual relación con Johanna Fadul

Gente

Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Gente

Se puso nerviosa: Cristina Hurtado terminó sonrojada por un participante. ¿Qué le dijo?

Gente

‘A otro nivel’: Cristina Hurtado explicó las reglas de la nueva temporada; así fue el primer capítulo

Gente

Cristina Hurtado posó en bikini a sus 42 años; fotos levantaron todo tipo de reacciones

“Yo me casé con él, de hecho firmé mi matrimonio y yo no tenía ni idea, no sabía. Él empezó a organizar todo tres meses antes y el día que yo cumplía 30 años, le dije: ‘Bueno, pues, yo veré esa fiesta de los 30 porque es que es tercer piso’, y digamos que todo fue un engaño en el buen sentido de la palabra para llevarme hasta San Andrés”, dijo inicialmente Hurtado.

@caracoltv

💍✨ Cristina Hurtado recuerda el día que Josse Narváez le pidió la mano cuando cumplió 30 años… un momento mágico, lleno de amor y una sorpresa que cambió su vida para siempre 😱💖 TheSusosShow

♬ original sound - caracoltv - caracoltv

La primera reacción de Cristina fue mostrarse sorprendida, ya que ella no tenía idea y no tenía planeado nada.

“Yo no he invitado a nadie, no tengo vestido, no tengo quién me arregle, o sea, a nada. Medijo: ‘Tranquila, confía’ y ‘yo, bueno, hágale, vamos pa’ eso’”, recordó.

Ella, sin sospechar lo que venía, simplemente le siguió la cuerda a su pareja y terminó dando el esperado “sí, acepto” en una de las islas más reconocidas del país, en lo que fue una sorpresa inolvidable.

“Invitó a todos los amigos, invitó a todalaa familia, y en realidad era la celebración de mi matrimonio, entonces yo cuando me casé con Jose estaba cumpliendo 30 años”, añadió la presentadora.

Cristina Hurtado posó en bikini a sus 42 años; fotos levantaron todo tipo de reacciones

En la misma conversación, Hurtado recordó la romántica forma en que Jose le pidió que fuera su esposa y compartiera el resto de su vida con él.

“Me pidió matrimonio, estábamos careteando, de una conchita de mar sacó el anillo y después llegamos a la playa, le dijimos a todas las personas que había aceptado. Todos lloramos. Y posteriormente me dijo: ‘Bueno, nos tenemos que ir porque nos casamos hoy’”, señaló.

Varios internautas reaccionaron a esta historia y se mostraron totalmente conmovidos por esta romántica historia: “Claro ejemplo: el que quiere puede y lo puede todo”; “un hombre que resuelve”; “que se pongan de moda esos matrimonios”; “qué hermoso, Josse, el verdadero hombre que resuelve”, son algunos de los comentarios.

Más de Gente

Verónica Giraldo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habría tomado radical decisión tras exponer polémica en contra de su familia

Karen Sevillano habló del polígrafo que hubo en 'La casa de los famosos Colombia'

Esta habría sido la particular reacción de Karen Sevillano tras noticia sobre fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos 3′

Niño Prodigio: se revelaron los mensajes para los 12 signos del zodiaco.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 25 de febrero

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Este es el horóscopo de los 12 signos del zodíaco para este miércoles 25 de febrero de 2026, según Nana Calistar

Germán Espejo, miembro de la Banda Sinfónica de Anapoima.

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Maiker y Johanna Fadul, exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Maiker rompió el silencio en SEMANA y reveló cómo es su actual relación con Johanna Fadul

Nicolás Arrieta - Yeison Jiménez

Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.

Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de febrero, cifras para los 12 signos

Vicky Berrío y Karen Sevillano están a cargo de la previa y el after show en 'La casa de los famosos 2'.

La razón por la que el ‘After Show’ saldría del aire; este sería el programa que lo reemplaza

Noticias Destacadas