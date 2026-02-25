Cristina Hurtado contó que su boda con Josse Narváez se dio bajo un “engaño” y dio detalles: “Firmé mi matrimonio y no tenía idea”

Después de 20 años de matrimonio, Cristina Hurtado y Josse Narváez siguen demostrando que el amor sí puede durar en la farándula colombiana. La pareja no solo ha consolidado una relación estable, sino que también ha formado una familia con sus tres hijos: Daniel, Juan José y el pequeño Mateo, quien llegó al mundo en 2021.

Su historia comenzó mucho antes de convertirse en uno de los matrimonios más sólidos del entretenimiento del país. Ambos se conocieron cuando participaron en el reality Protagonistas de Novela, del Canal RCN, espacio en el que nació el romance que, con el paso de los años, sigue más fuerte que nunca.

Cristina no pierde oportunidad para hablar de los que considera su mayor tesoro: su esposo y sus hijos. Le encanta compartir recuerdos y anécdotas familiares, y esto lo hizo recientemente en The Suso’s Show, programa en el que contó detalles muy curiosos de su boda.

Cristina Hurtado junto con su familia. Foto: Instagram: Cristina Hurtado

En medio de risas, la presentadora reveló que su matrimonio se dio gracias a un “engaño” (de los buenos), ya que Josse tenía absolutamente todo planeado para celebrar tanto el cumpleaños número 30 de ella como su boda.

“Yo me casé con él, de hecho firmé mi matrimonio y yo no tenía ni idea, no sabía. Él empezó a organizar todo tres meses antes y el día que yo cumplía 30 años, le dije: ‘Bueno, pues, yo veré esa fiesta de los 30 porque es que es tercer piso’, y digamos que todo fue un engaño en el buen sentido de la palabra para llevarme hasta San Andrés”, dijo inicialmente Hurtado.

@caracoltv 💍✨ Cristina Hurtado recuerda el día que Josse Narváez le pidió la mano cuando cumplió 30 años… un momento mágico, lleno de amor y una sorpresa que cambió su vida para siempre 😱💖 TheSusosShow ♬ original sound - caracoltv - caracoltv

La primera reacción de Cristina fue mostrarse sorprendida, ya que ella no tenía idea y no tenía planeado nada.

“Yo no he invitado a nadie, no tengo vestido, no tengo quién me arregle, o sea, a nada. Medijo: ‘Tranquila, confía’ y ‘yo, bueno, hágale, vamos pa’ eso’”, recordó.

Ella, sin sospechar lo que venía, simplemente le siguió la cuerda a su pareja y terminó dando el esperado “sí, acepto” en una de las islas más reconocidas del país, en lo que fue una sorpresa inolvidable.

“Invitó a todos los amigos, invitó a todalaa familia, y en realidad era la celebración de mi matrimonio, entonces yo cuando me casé con Jose estaba cumpliendo 30 años”, añadió la presentadora.

En la misma conversación, Hurtado recordó la romántica forma en que Jose le pidió que fuera su esposa y compartiera el resto de su vida con él.

“Me pidió matrimonio, estábamos careteando, de una conchita de mar sacó el anillo y después llegamos a la playa, le dijimos a todas las personas que había aceptado. Todos lloramos. Y posteriormente me dijo: ‘Bueno, nos tenemos que ir porque nos casamos hoy’”, señaló.

Varios internautas reaccionaron a esta historia y se mostraron totalmente conmovidos por esta romántica historia: “Claro ejemplo: el que quiere puede y lo puede todo”; “un hombre que resuelve”; “que se pongan de moda esos matrimonios”; “qué hermoso, Josse, el verdadero hombre que resuelve”, son algunos de los comentarios.