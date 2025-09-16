Cristina Hurtado posó en bikini a sus 42 años; fotos levantaron todo tipo de reacciones

Cristina Hurtado, una de las presentadoras con mayor reconocimiento y trayectoria en el país, se ha posicionado en la industria del entretenimiento gracias a su participación en diversos programas de televisión que le han dado la vuelta a Colombia.

Tras su llegada a los medios como una de las participantes de Protagonistas de Novela del Canal RCN en el año 2003 y su posterior crecimiento en producciones como Estilo RCN, El Lavadero, Noticias Uno, Guerreros y La casa de los famosos Colombia 2024, ha logrado acumular millones de seguidores en sus redes sociales.

Cristina Hurtado presentó la primera temporada de 'La casa de los famosos'. | Foto: Canal RCN

Su enorme público suele mostrarse atento a cada una de sus actualizaciones, buscando encontrar información relacionada con su vida privada, sentimental, familiar y laboral.

A juzgar por el movimiento de sus perfiles, la presentadora suele disfrutar de la creación de contenido para redes sociales y de manera constante, actualiza a sus fans con fotos, videos, historias y reels en los que comparte su día a día.

Tras cumplir 42 años, el pasado 14 de septiembre, Cristina destapó unas llamativas fotografías con las que celebró esta nueva etapa en su vida.

“42 primaveras en mi mega lugar preferido de todas las vidas, EL MAR, sabrosito. Con el amor de mi vida. De aquí no me voy sin haber vivido", escribió.

Miles de personas interactuaron con el contenido, la felicitaron por su cumpleaños y admiraron su esbelta figura, además de pedirle algunos consejos para mantener un buen estado físico.

“Feliz cumpleaños, mi Criss, bella. Dios te bendiga, estás espectacular”; “Preciosa, cumpleañera, viva el cuarto piso. Cada día estás más hermosa”; “Así me quiero ver a esa edad”; “Linda dama, con usted hasta el infinito”; “Mujer hermosa, qué dicha llegar a esa edad viéndose tan increíble como tú, Felicidades” y “Que alguien me diga qué rutina de gimnasio hace esta mujer, necesito empezar mañana jaja”; son algunas de las palabras que se leen.

Famosos que felicitaron a Cristina Hurtado en su cumpleaños

La presentadora, que llegó hace algunas semanas al Canal Caracol para hacer parte del equipo oficial de la nueva temporada de A otro nivel, recibió mensajes de algunos de sus colegas y amigos del mundo del entretenimiento.

Carolina Cruz: “Muñeca divina, qué Dios te bendiga, Cris. Te ves como de 15, como la sirenita”.

Carmen Villalobos: Feliz cumple, hermosa.

El presentador felicitó a su esposa por su cumpleaños número 42. | Foto: Instagram @jossenarvaezm

Jose Narváez: Su esposo destacó el especial momento publicando una fotografía de los dos en medio de sus vacaciones con una dedicatoria especial de la canción Solamente tú, de Pablo Alborán y un mensaje que decía: