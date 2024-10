¿Se lo quitará a Dominica? Nataly Umaña lanzó indirecta a Alejandro Estrada: “Jamás amaré como te amo a ti”

Nataly Umaña habría enviado indirecta para Alejandro Estrada en su Instagram

Nataly aclaró: “Esto no es personal... es solo un mensaje que me piden a diario”; pero como era de esperarse, muchos de los internautas que han estado pendientes de su situación amorosa entendieron que estaría enviando luces para recuperar a Alejandro, a pesar de que él ya se encuentra en una relación muy seria con Dominica Duque.

Esta publicación de Umaña causó reacciones de los seguidores que no se hicieron esperar: “Uff, lo quiere de vuelta, eso es fijo”; “¿Ahora sí lo quiere?”; “Nataly es el verdadero ‘uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde’”; “Ahora que no le vaya a dañar la relación de Dominica”; “Qué descaro, ¿ahora si lo valora como marido?”; “Pobre Dominica, ella va a seguir ahí como un fantasma”; “¿Será que Alejandro accede?”; “El descaro en pasta, lo engaña en vivo, y ahora que él ya tiene pareja, ahora sí lo quiere de vuelta, no, suerte”, fueron algunos de los comentarios en redes.