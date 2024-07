¿Se ganó al hijo? Alejandro Estrada y Dominica Duque disfrutan su amor con viaje de familia en Medellín

Algunos amoríos de la televisión nacional nacen en programas, en especial reality shows, y si bien algunos no duran demasiado , hay otros que traspasan la pantalla y se convierten en un matrimonio sólido y una familia, ejemplo de ellos es la presentadora Cristina Hurtado con José Narváez, quienes se conocieron en Protagonistas de novela , y Tatán Mejía con Maleja Restrepo, que se enamoraron en La isla de los famosos .

Alejandro Estrada y Dominica Duque, de viaje en Medellín

Aunque ninguno de los dos se ha referido a su posible relación, no han temido en comenzar a mostrar que comparten momentos juntos fuera de la cocina de MasterChef Celebrity.

¿Durará poco el amor? Vidente lanza predicción sobre Alejandro Estrada y Dominica: “Nació para cazar, no para que lo cacen”

¿Qué dijo Nataly Umaña de la nueva relación de Alejandro Estrada?

La actriz ibaguereña fue entrevistada en Lo sé todo y no dudó en mencionar lo que opina de la relación de su expareja con Dominica Duque.

Y agregó que ella se encuentra viviendo su proceso para seguir adelante: “... predomina el amor propio, el estar conmigo misma, además nunca he estado sola, siempre he tenido gente que me ama alrededor, acompañándome en un proceso hermoso que sigo viviendo”.