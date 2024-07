Nataly Umaña se destapó sobre nueva relación de Alejandro Estrada con Dominica Duque en MasterChef Celebrity; así fue su reacción

La expareja de Estrada habló

Umaña no mostró ningún resentimiento hacia su exnovio, por el contrario, destacó algunas de las cualidades que tiene y que lo ayudarán a encontrar la mejor persona a su lado. “ Alejito es demasiado inteligente y sé que la persona que escoja es la correcta y si él está feliz, yo estoy feliz”, señaló.

“Predomina el amor propio el estar conmigo misma, además nunca he estado sola siempre he tenido gente que me ama alrededor, acompañándome en un proceso hermoso que sigo viviendo”, añadió.