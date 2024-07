Daniela Ospina abrió su corazón y confesó inseguridades que le generó estar al lado de James Rodríguez: “Me costaba mucho”

“En su momento me dijeron que parecía un travesti, fue como uno de los momentos más duros y todavía me lo siguen diciendo y de verdad ya entiendo que viene de muchas falencias de la persona que lo dice […] En su momento que me lo decían, no me sacaba una fotografía o quizás yo tampoco sabía posar, no sabía pararme porque venía de un mundo del deporte, donde esto me coge por sorpresa”, comentó.