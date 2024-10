Pese a varias críticas que puede llegar a recibir la actriz, debido a su polémica participación, Nataly está mejor que nunca, y a través de redes sociales no pierde la oportunidad de demostrarlo.

Sin embargo, la colombiana aún no ha anunciado si tiene una nueva pareja, o si su corazón tiene a alguien más, pues recordemos que al terminar La Casa de los Famosos tomó distancia con el panameño Miguel Melfi. Por el contrario, su expareja, Alejandro Estrada se le ha visto bastante cerca de la periodista y participante de MasterChef, Dominica Duque.

Para todos los seguidores que estaban esperando, la actriz mostró su habitación, el espacio donde ella se relaja y se tranquiliza, así mismo, el lugar tiene un gran balcón con tina incluida. Sin embargo , uno de los detalles que más llamó la atención, es que la colombiana no grabó la cocina, pues para muchos internautas es un lugar muy importante dentro de una casa.

Nataly Umaña rompió el silencio y expuso por qué engañó a Alejandro Estrada: “Traté de luchar, no tuve en cuenta sentimientos”

Todo parece indicar que la lujosa y hermosa casa se encuentra a las afueras de la ciudad y cuenta con bastantes lugares amplios para lograr confort, descanso y comodidad. Las redes sociales no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores no dudaron en reaccionar al house tour. Así mismo, la actriz no reveló si este lugar es el mismo en donde vivía con su expareja, el actor colombiano Alejandro Estrada.