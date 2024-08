Nataly Umaña rompió el silencio y expuso por qué engañó a Alejandro Estrada: “Traté de luchar, no tuve en cuenta sentimientos”

El panameño aseguró que sí entraron juntos al baño, pero todo fue producto del reto en el que tuvieron que permanecer amarrados por 24 horas, por lo que era muy difícil entrar cada uno por aparte. Además, aseguró que en el momento en el que los dos ingresaron al baño, El Jefe los reprendió y les dijo que no podían estar juntos adentro.

Miguel Melfi destapó verdad de su amorío con Nataly Umaña: “Fue mi momento más bajo, me siento tonto”

Nataly Umaña reveló por qué le fue infiel a Alejandro Estrada

“Eso fue caer a un vacío muy grande en el sentido social, pero de repente en el reality me di cuenta de que vengo muy mal con esa persona (Alejandro) y no éramos capaces, ninguno de los dos tenía el coraje de terminar la relación”, empezó contando.

A lo que agregó: “Nuestro código era nunca una infidelidad, yo traté de luchar y tomé la decisión de hacer lo que hice porque es la única manera de que no hubiese un punto de regreso, no tuve en cuenta los sentimientos de Alejandro, no lo dimensioné”.