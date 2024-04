Nataly Umaña se fue con toda tras la expulsión de Nanis Ochoa de ‘La casa de los famosos’: así reaccionó la actriz

Este sábado, 6 de abril, se presentó un hecho que tomó por sorpresa a los televidentes del reality del Canal RCN, ‘La casa de los famosos’, luego de que uno de sus participantes fuera expulsado abruptamente por hablar de más.

Se trata de la actriz y modelo Nanis Ochoa que había ingresado hacía pocas horas al reality y terminó incumpliendo unas de las reglas del juego. La artista fue la tercera seleccionada por el público, después de Camilo Pulgarín y Miguel Bueno.

Sin embargo, ya en ‘La casa de los famosos’, Ochoa le reveló a sus compañeros información del exterior, algo que por regla no podía hacer. También comentó que se enganchó con el reality tras el polémico romance entre la actriz Nataly Umaña y el panameño Miguel Melfi.

“Eso fue épico, desde ahí me pequé durísimo. No me despego”, dijo Ochoa a algunos de sus hoy excompañeros de ‘La casa de los famosos’.

Miguel Melfi y Nataly Umaña tras ser eliminada de 'La casa de los famosos'. | Foto: Captura de pantalla / La casa de los famosos Colombia

Pasaron pocos minutos de la expulsión de Nanis Ochoa y quien a propósito reaccionó fue Nataly Umaña, quien en un mensaje en sus historias en Instagram este sábado en la noche, si bien lo lamentó, también recalcó que ella se refirió al controversial romance con Melfi.

“Me da muchísima tristeza de esta participante que yo creo que llegaba obviamente con todas sus ganas y sueños para llegar a la final. No duró ni 24 horas. Creo que de lo que habló fue de todo lo que pasó conmigo allá adentro y no sé cuántas cosas, porque me mandaron videos. Quiero manifestar solidaridad”, dijo Umaña.

Además, la actriz pidió a los colombianos que, tras su expulsión del reality, no fueran a juzgar a Ochoa.

“Ahora no la recriminen, errar es de humanos al final. No fue prudente, no cumplió con lo que sabía debía hacer. Pero bueno, no la hace mala, es una experiencia de las que uno aprende”, agregó Umaña en sus historias en Instagram.

Nanis Ochoa tras se expulsada de ‘La casa de los famosos’. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @MomentosDeLCDLF

Por otra parte, la actriz agradeció a todos aquellos seguidores que le han enviado mensajes de apoyo y respaldo, luego de haber sido eliminada de ‘La casa de los famosos’. Vale destacar que Umaña ha sido bastante cuestionada por su amorío con Melfi en ese reality, dado que ella llevaba 12 años de matrimonio con el actor Alejandro Estrada.

“Soy de las que veo la copa medio llena y no medio vacía. Siempre le veo lo positivo a todo y creo que de ahí he sacado la fortaleza para no derrumbarme. Les decía que tenía un escudo de pies a cabeza, como un vestido antibalas que ha hecho que no me muera en vida, en realidad”, concluyó diciendo Umaña en la citada red social.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña. | Foto: Instagram @natalyumanaa

La otra caída de Nanis Ochoa para ser expulsada

En momentos en que había una discusión entre los participantes de ‘La casa de los famosos’, La Segura y Omar Murillo, Ochoa los interrumpió y les dijo: “De pronto ustedes ya llevan mucho tiempo acá y con muchas cosas del pasado, pero es una conversación que yo siento y veía desde afuera como que todo se centra otra vez acá. O sea, no, estamos haciendo un juego, si no se puede como avanzar de pronto, entonces no hagamos nada”.

Tras anunciarse que era expulsada, el jefe de ‘La casa de los famosos’ le ordenó su salida de la casa inmediatamente, a tal punto que no pudo llevarse sus cosas personales.

“Abandona mi casa de inmediato, tus compañeros se encargarán de alistar tu maleta y hacerte llegar tus pertenencias. Sal de mi casa”, le dijo el jefe a Ochoa este sábado en la noche.