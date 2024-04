Memes y burlas a reacción de Sebastián Tamayo por no ingresar a ‘La casa de los famosos’

Aunque por estos días la convivencia ha estado muy tranquila, a ‘El jefe’ se le ocurrió una particular dinámica para darle un inesperado giro a la competencia, como lo es el ingreso de nuevos participantes .

¿Quiénes son los posibles nuevos ingresos a ‘La casa de los famosos Colombia’?

Burlas a actitud de Sebastián Tamayo

Pero aunque Nanis fue quien ingresó a La casa de los famosos Colombia , quien se convirtió en tendencia en redes sociales y fue centro de los memes fue Sebastián Tamayo, todo por su cara de decepción al no quedar seleccionado .

Cuando Cristina anunció a Ochoa como la tercera nueva integrante, Tamayo no pudo ocultar su desánimo por no ser el seleccionado, actitud que no pasó desapercibida por los internautas, quienes lanzaron toda clase de burlas.