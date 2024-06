Cazzu rompió el silencio y fue contundente tras polémico romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Es muy agobiante”

Ambas celebridades contaron a la revista Hola! sobre su romance, explicando que se trataba de una historia del pasado y que no era algo nuevo esto que vivían. Sus declaraciones dieron la vuelta al mundo, detonando una serie de reproches y señalamientos entre los curiosos.

Sin embargo, la atención de los fanáticos estaba sobre Cazzu, quien no se había pronunciado al respecto, dejando en el aire las palabras correspondientes ante tantas preguntas y publicaciones . La cantante fue contundente con el mensaje que transmitió, evitando generar más polémica.

De acuerdo con lo que se detalló, Cazzu recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde subió varias imágenes en fondo negro, exponiendo su sentir y su opinión del alboroto mediático que se armó . La artista se centró en las emociones que la invadían, precisamente al terminar involucrada en algo que ella no ocasionó.

“ Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras”, aseguró en el post.

“ Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera ”, escribió.

No obstante, para finalizar, Cazzu agregó que la gente no era de un dolo matiz, por lo que no se debía calificar a alguien de malo o bueno en su totalidad. Allí agradeció la preocupación que sentían por ella y mencionó que aprendería de toda la experiencia.